انفجار جديد في سريلانكا والشرطة تعثر على 87 جهازا لتفجير القنابل

قالت وكالة رويترز إن انفجارا جديدا وقع، الإثنين، قرب كنسية في العاصمة السريلانكية كولومبو، التي استهدفتها التفجيرات أمس.

التفاصيل:

وكالة أسوشيتد برس: سيارة ملغومة انفجرت قرب إحدى الكنائس التي تعرضت للاعتداء أمس الأحد، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

رويترز: انفجرت السيارة الفان عندما حاولت وحدة مفرقعات تابعة لقوات المهام الخاصة والقوات الجوية إبطال مفعول القنبلة.

وسائل إعلام محلية قالت إن قنبلة انفجرت أثناء محاولة الشرطة إبطال مفعولها بعد أن عثرت عليها داخل سيارة مشبوهة.

متحدث باسم شرطة سريلانكا قال إن الشرطة عثرت على 87 جهازا لتفجير القنابل في محطة الحافلات الرئيسية بالعاصمة كولومبو اليوم.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات التي وقع معظمها أثناء قداس عيد القيامة أو وقت الإفطار في الفنادق.

مايثريبالا سيريسينا رئيس سريلانكا في بيان: إن البلاد ستطلب المساعدة من الخارج لتعقب أي صلات دولية للمنفذين.

أقر رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ أمس الأحد بأن السلطات كان لديها معلومات مسبقة عن احتمال تعرض كنائس لهجمات من قبل جماعة إسلامية غير معروفة كثيرا.

كان تقرير للمخابرات الداخلية بتاريخ 11 أبريل/نيسان اطلعت عليه رويترز قال إن وكالة مخابرات أجنبية حذرت سلطات سريلانكا من هجمات محتملة.

رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكرمسينغ أثناء مؤتمر صحفي ـ رويترز

تصريحات وزير وزير الصحة السريلانكي، راجيتا سيناراتني:

جماعة مسلحة محلية تسمى (جماعة التوحيد الوطنية)، هي المسؤولة عن الهجمات الانتحارية التي وقعت الأحد".

الانتحاريون السبعة الذين نفذوا الهجمات المتزامنة على 3 كنائس و3 فنادق فاخرة في العاصمة كولومبو وحولها، هم مواطنون سريلانكيون.

شبكة دولية ضالعة في التفجيرات، ولا نعتقد أن هذه الهجمات نفذتها مجموعة من الأشخاص الموجودين في البلاد، هناك شبكة دولية لم يكن من الممكن دون مساعدتها أن تنجح مثل هذه الهجمات.

تصريحات أرياناندا ويليانغا من إدارة التحقيق الجنائي:

سبعة "انتحاريين" شاركوا في تنفيذ هجمات استهدفت كنائس وفنادق فاخرة في البلاد يوم عيد القيامة

اثنان من الانتحاريين فجرا نفسيهما في فندق "شانغراي-لا" الفخم المطل على البحر في العاصمة كولومبو، واستهدف الآخرون ثلاث كنائس وفندقين آخرين.

كما استهدفت الهجمات فندقا رابعا ومنزلا في ضاحية بالعاصمة لكن لم يتضح بعد كيف تم تنفيذ هذين الهجومين.

الهجمات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 290 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين ـ رويترز

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