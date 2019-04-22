السلطة الفلسطينية تدرس بديلا عربيا للمستشفيات الإسرائيلية

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن حكومته أرسلت وفدا للأردن ومصر لدراسة البدء بالتحويلات الطبية لدول عربية، عقب قرار السلطة الشهر الماضي الاستغناء عن المشافي الإسرائيلية.
مستشفيات بديلة:
- اشتية قال في بداية جلسة الحكومة، الإثنين، في رام الله "أرسلنا وفدًا طبيًا إلى الأردن ومصر لدراسة البدء بالتحويلات الطبية إلى الدول العربية لدراسة الاستغناء عن التحويلات الطبية إلى المشافي الإسرائيلية".
- كانت وزارة الصحة أعلنت في 26 مارس/آذار الماضي، وقف التحويلات الطبية إلى المستشفيات التابعة للاحتلال الإسرائيلي، ردا على اقتطاع "إسرائيل" مبالغ من أموال الضرائب التي تجبيها شهريًا لصالح السلطة، وفق المتحدث باسم الوزارة.
- تبلغ فاتورة التحويلات الطبية الشهرية من مستشفيات السلطة الفلسطينية إلى المستشفيات الإسرائيلية قرابة 10 ملايين دولار.
- عدد المستشفيات الفلسطينية يبلغ حوالي 45 بين قطاع عام وخاص.
- المتحدث باسم وزارة الصحة أسامة النجار كان قد قال إن "القرار سياسي بامتياز ردًا على ما قامت به إسرائيل من اقتطاعات من أموالنا التي تجبيها لصالحنا".
- "إسرائيل" اقتطعت في فبراير/شباط أكثر من 100 مليون دولار من الأموال الضريبية التي تجبيها لصالح السلطة، ما أدى إلى مشاكل لديها في تسديد رواتب موظفيها.
تحديد العلاقات: