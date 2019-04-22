السلطة الفلسطينية تدرس بديلا عربيا للمستشفيات الإسرائيلية

السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية حادة، بعد رفضها استلام أموال المقاصة والضرائب، التي تجبيها "إسرائيل" لصالحها وفق اتفاق باريس الاقتصادي، ردًا على قرار تل أبيب خصم نحو 11 مليون دولار، شهريًا، من العائدات كإجراء عقابي على تخصيص مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.