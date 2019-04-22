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الحوثيون: إطلاق صاروخ على معسكر للجيش السعودي بجازان

حطام طائرة بدون طيار يقول الحوثيون إنهم أسقطوها بالقرب من مدينة صعدة شمال غرب اليمن
حطام طائرة بدون طيار يقول الحوثيون إنهم أسقطوها بالقرب من مدينة صعدة شمال غرب اليمن
22/4/2019

أعلنت جماعة الحوثي إطلاق صاروخ باليستي باتجاه معسكر تابع للجيش السعودي غربي جازان. 

التفاصيل:
  • كما أعلنت جماعة الحوثي سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي والقوات الحكومية اليمنية جراء قصف استهدف معسكرا لهم جنوب السعودية. 
  • نقلت وسائل إعلام تابعة للحوثين، عن يحيى سريع، المتحدث باسم قوات الحوثي قوله، إنه تم استهداف المعسكر بصاروخ باليستي من طراز "بدر إف". 
  • يحيى سريع: هناك حالة ارتباك كبيرة في صفوف العدو إثر الضربة المسددة، ولم يعد هناك مكان لقوى الغزو والاحتلال ومرتزقتهم بعد اليوم… والقادم أعظم. 
  • يأتي هذا التطور بعد يوم من إعلان وسائل إعلام سعودية مقتل جنديين سعوديين في اشتباكات مع الحوثيين بالحد الجنوبي. 
  • قالت مصادر عسكرية يمنية إن الحوثيين سيطروا على قرى عدة في مديرية الحشا بمحافظة الضالع جنوبي اليمن وتمكنوا من التقدم نحو مدينة قـعــطـبة. 
  • لم يصدر أي تعليق على الهجوم من قبل التحالف السعودي الإماراتي أو من السلطات السعودية حتى الآن.
الجيش الوطني يتقدم في الضالع
  • في المقابل استعاد الجيش الوطني جبالا في منطقة حمــك بمحافظة الضالع بعد معارك عنيفة مع الحوثيين.
  • قالت مصادر طبية إن ضابطا برتبة نقيب في الجيش الوطني قتل في المواجهات، بينما قتل 6 من الحوثيين. 
  • تشهد مناطق عدة في مديرية قـعــطـبة بمحافظة الضالع جنوب اليمن نزوحا مكثفا للسكان مع اشتعال المواجهات في تلك المناطق بعد إحراز الحوثيين تقدما على الأرض.
  • مصادر محلية قالت للجزيرة إن قرى مناطق الوحج والأعشور وبلاد اليوبِي شهدت نزوحا كثيفا بسبب المواجهات والقصف العشوائي الذي أدى إلى تساقط بعض القذائف على منازل المواطنين. 
خلفيات
  •  هدد الحوثيون أكثر من مرة بتصعيد عمليات إطلاق صواريخهم الباليستية باتجاه أراضي الدول المشاركة ضمن قوات التحالف العربي، رداً على ما يصفونه بـ "العدوان" على بلادهم. 
  • تقود السعودية منذ أكثر من أربعة أعوام، تحالفا عسكريا ضد مسلحي الحوثيين في اليمن 
  • لدعم حكومة الرئيس هادي لاستعادة السلطة.
  • تقديرات دولية تقول إن أكثر من 3 ملايين يمني نزحوا من مناطقهم منذ اندلاع الحرب في اليمن.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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