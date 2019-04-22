الجزائر: توقيف 5 مليارديرات في تحقيقات فساد

قال التلفزيون الجزائري، الإثنين، إنه تم توقيف خمسة مليارديرات جزائريين في إطار تحقيقات في قضايا فساد.

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الخمسة الذين جرى توقيفهم هم: يسعد ربراب الذي يعتبر أغنى رجل أعمال في الجزائر وأربعة أشقاء من عائلة كونيناف التي يقال إنها مقربة من الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.

توقيفات رفيعة المستوى