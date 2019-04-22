أبرز عمليات الاستخبارات التركية في الخارج لملاحقة المطلوبين

سلّمت الاستخبارات التركية، الإثنين، 4 أشخاص قالت إنهم ينتمون لحزب العمال الكردستاني إلى الأمن التركي، بعد أن اقتادتهم من سنجار التابعة لمدينة الموصل العراقية.

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أفادت مصادر أمنية، للأناضول، الإثنين، أن الأشخاص الأربعة، ألقي القبض عليهم في عملية لجهاز الاستخبارات التركية، ضد حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.

ذكرت المصادر أن المخابرات جلبت المتهمين إلى تركيا، في 18 من أبريل/ نيسان الحالي، وسلمتهم إلى فرق مكافحة الإرهاب بالمديرية العامة للأمن.

كشفت المصادر أن الإرهابيين الأربعة تلقوا تدريبات عسكرية، في صفوف قوات سوريا الديمقراطية في سوريا.

اتهمت المصادر الأشخاص الأربعة بالمشاركة في الهجمات على القوات التركية، في منطقتي غارا وهفتانين، شمالي العراق. كما اتهمت أحدهم باغتصاب طفلة أيزيدية معاقة عمرها 11 عاما، الشهر الماضي، في سنجار، وأنه نقل إلى منطقة أخرى، للتستر على حادثة الاغتصاب.

ليست العملية الأولى

شهدت السنوات الماضية عدة عمليات ناجحة قام بها جهاز الاستخبارات التركي، لجلب عناصر من حزب العمال الكردستاني، وجماعة الخدمة التي يتزعمها فتح الله غولن، التي تتهمها تركيا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في يوليو/ تموز 2016. ومن أبرز تلك العمليات: