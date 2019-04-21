5 أشياء مهمة عن تفجيرات سريلانكا.. تعرف عليها

شهدت سريلانكا سلسلة من التفجيرات اليوم الأحد، فيما يعد أسوأ أعمال عنف تشهدها البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل نحو عشر سنوات.

ماذا حدث؟

قتل 215 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 450 آخرون في ثماني هجمات.

أغلب الضحايا سقطوا في ثلاث كنائس أثناء قداس عيد الفصح صباح الأحد، بينما قتل عدد من الأجانب في فنادق بالعاصمة.

ما حصيلة الضحايا؟

أعلنت مصادر حكومية مقتل 215 شخصا على الأقل، وإصابة أكثر من 450.

حجم التفجيرات وارتفاع عدد المصابين ووقوع التفجيرات في مناطق متعددة يجعل حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع.

أين وقعت الهجمات؟

استهدف أحد التفجيرات ضريح سان أنتوني في العاصمة كولومبو، بينما ضربت ثلاثة تفجيرات أخرى فنادق فاخرة هي: سينامون غراند وكينغزبيري وشانغري-لا في قلب العاصمة.

وردت أنباء عن وقوع انفجارات أخرى في كنيسة القديس سيباستيان في نيغومبو، وهي بلدة ذات أغلبية كاثوليكية شمال كولومبو، وفي كنيسة زيون في بلدة باتيكالوا شرق البلاد، وفي دار ضيافة في ديوالا.

من يقف وراء الهجوم؟

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن وزير الدفاع السريلانكي روان ويجيواردينا ألقى باللوم على من سماهم "المتطرفين الدينيين" ووصف الهجمات بالإرهابية.

ويجيواردينا قال إن الشرطة والقوات المسلحة حددت هوية المشتبه بهم في ارتكاب الهجمات.

اعتقلت السلطات سبعة مشتبه بهم حتى الآن.

ما التركيب العرقي والديني للسكان في سريلانكا؟