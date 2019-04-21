من الشاشة إلى قصر الرئاسة: فوز ممثل برئاسة أوكرانيا

أعلن الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي فوزه في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الأوكرانية التي جرت الأحد، برغم عدم ظهور النتائج الرسمية.

التفاصيل:

زيلينسكي وجه الشكر لمؤيديه قائلا "لقد حققنا ذلك سويا. كل شيء ممكن. شكرا لكم. شكرا لكم".

زيلينسكي، 41 عاما، لم يشغل من قبل منصبا سياسيا، وكان يقدم دور رئيس في برنامج تلفزيوني شعبي.

الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أقر بهزيمته في جولة الإعادة، ووجه التهنئة لمنافسه زيلينسكي.

بوروشينكو قال أمام أنصاره "هذا أمر معتاد في الدول الديمقراطية".

بوروشينكو، 53 عاما، دعا أنصاره إلى عدم الاستسلام أبدا وأضاف "الرئيس الجديد ستكون لديه معارضة قوية، قوية جدا… سأبقى في السياسة وسأواصل الكفاح من أجل أوكرانيا".

إعلان الفوز والإقرار بالهزيمة جاء بعد أن كشفت استطلاعات لرأي الناخبين أن زيلينسكي حصل على نحو 73%، فيما حصل بوروشينكو على 25% من الأصوات.

مرحلة غامضة:

وكالة رويترز قالت في تقرير لها إنه إذا تأكد فوز زيلينسكي بمنصب الرئيس، فإن ذلك سيدخل أوكرانيا في مرحلة سياسية جديدة غير واضحة المعالم.

سيمثل فوز زيلينسكي تغيرا جذريا في المشهد السياسي للبلاد التي كان كل من تولوا الرئاسة فيها منذ استقلالها عام 1991 من السياسيين المخضرمين من بينهم ثلاثة تولوا من قبل منصب رئيس الوزراء.

زيلينسكي تعهد خلال الحملة الانتخابية، بإنهاء الحرب في منطقة دومباس بشرق البلاد، واستئصال الفساد وسط سخط متزايد بشأن ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة.

مهرّج