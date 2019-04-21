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ملياردير إماراتي يدعو للسلام مع "إسرائيل".. ومغردون: لأنك تاجر

رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور
رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور
21/4/2019

احتفت الخارجية الإسرائيلية بدعوة ملياردير إماراتي دول الخليج لإعلان السلام مع "إسرائيل"، مؤكدا أن إيران هي العدو الأكبر للخليج، وقوبلت تصريحاته بثورة غضب على منصات التواصل العربية.

فيديو الحبتور:
  • رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، نشر فيديو على تويتر طالب فيه دول الخليج بإعلان السلام والتعاون مع "إسرائيل" اقتصاديًا وزراعيًا وعلميًا ودفاعيًا.
  • الحبتور اعتبر أن العدو الأكبر هو إيران وليس "إسرائيل"، وقال عن إسرائيل "هم أفضل من غيرهم".
  • الحبتور: إسرائيل دولة متقدمة علميًا واقتصاديًا وإلكترونيًا، ولا توجد دولة بقوتها الاقتصادية.
  • الحبتور: لا داعي للمجاملات والكذب على أنفسنا، حتى الفلسطينيين أكثر من مليونين منهم حصلوا على الجنسية الإسرائيلية.
  • الحبتور: ماذا ننتظر إذا كانت مصر والأردن جيراننا متعاقدين معهم؟ فلماذا لا نعمل سلامًا ونكون واضحين، بدلًا من الاختباء وعدم الوضوح؟

  • في مطلع مارس/ آذار الماضي، أثار الحبتور الجدل بتغريدة أخرى، عندما أشاد بما وصفه بالديمقراطية الحقيقية في "إسرائيل"، وذلك تعليقا على تحقيق النائب العام الإسرائيلي في اتهامات بالفساد ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
  • خلف أحمد الحبتور هو ملياردير من دبي، يبلغ من العمر 70 عامًا، وهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، ورئيس مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين.
  • الحبتور كان عضواً سابقاً في المجلس الوطني الاتحادي، كما كان عضوًا في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي. في حين تقدَّر ثروته بنحو 2.3 مليار دولار.

احتفاء إسرائيلي:
  • رحبّت وزارة الخارجية الإسرائيلية بدعوة الحبتور، ونشرت عبر صفحتها الرسمية على تويتر "إسرائيل بالعربية"، فيديو رجل الأعمال الإماراتي مصحوبًا بتعليق "الإسرائيليون ليسوا أعداء والتعاون مع اسرائيل سيجلب الخير للمنطقة".
  • الصحفي الإسرائيلي شمعون أران، أثنى كذلك على موقف الحبتور واصفًا حماسته للتطبيع مع إسرائيل بـ"صوت العقل".
  • أران: الحبتور يدعو دول الخليج للسلام والتعاون مع إسرائيل اقتصاديا وزراعيا علميا دفاعيا، إسرائيل ليست عدوا التعاون معها سيفيد الجميع.

لا سلام مع قتلة الفلسطينيين:
  • الحبتور تلقى سلسلة قاسية من الردود الرافضة لفكرة التطبيع مع "إسرائيل" على حساب مصالح وقضية الشعب الفلسطيني، وأكد المغردون على رفض "الشعوب العربية" للسلام أو التعاون مع الكيان الإسرائيلي الذي يقتل الأطفال ويسلب حقوق الفلسطينيين ووصفوه بالتاجر .. وتلك أبرز التعليقات:

https://twitter.com/zash113/status/1119534576106446848?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/albousla/status/1119322435042586629?ref_src=twsrc%5Etfw

 

https://twitter.com/ansarallah007/status/1119325258509582338?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/mimoelsherief/status/1119649932837818373?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/agbalawi/status/1119582705862287360?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Alhadry14/status/1119579933720944640?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/AuSplPLINcqr2x5/status/1119565073683570689?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/al_badr2012/status/1119341367996616704?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/war7/status/1119513280270209024?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/YaseerSa9/status/1119472520367943680?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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