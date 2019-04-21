ملياردير إماراتي يدعو للسلام مع "إسرائيل".. ومغردون: لأنك تاجر

احتفت الخارجية الإسرائيلية بدعوة ملياردير إماراتي دول الخليج لإعلان السلام مع "إسرائيل"، مؤكدا أن إيران هي العدو الأكبر للخليج، وقوبلت تصريحاته بثورة غضب على منصات التواصل العربية.
سؤال اطرحه واتوقع الكثير من النقد، ولكن حان الوقت لطرحه علانية؛ لماذا لا نوقع في #الخليج_العربي سلام مع #إسرائيل؟ لقد حان الوقت لذلك كما فعلت قبلنا #مصر و #المغرب و #الأردن. فليكون بيننا سلام وتعاون في مجال العلم والاقتصاد والتكنولوجيا والزارعة وحتى الدفاع. #الإمارات #السعودية pic.twitter.com/TegioON5oA
— Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) April 19, 2019
دعا رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور دول الخليج إلى السلام والتعاون مع إسرائيل اقتصاديا وزراعيا وعلميا ودفاعيا، معتبرا اسرائيل دولة متقدمة ومؤكدا أن الإسرائيليين ليسوا أعداء وأن التعاون مع اسرائيل سيجلب الخير للمنطقة. pic.twitter.com/3BZfbotiah
— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 19, 2019
لماذا لا يتم ذلك؟
أصوات العقل في الشرق الأوسط والخليج تتزايد وتدعو للتطبيع مع إسرائيل @AlsaeedFajer
رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور @KhalafAlHabtoor يدعو دول #الخليج "للسلام والتعاون مع إسرائيل اقتصاديا وزراعيا علميا دفاعيا#إسرائيل ليست عدوا
التعاون معها سيفيد الجميع". pic.twitter.com/lUo1wypge9
— שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) April 20, 2019
https://twitter.com/zash113/status/1119534576106446848?ref_src=twsrc%5Etfw
هذا الفيديو فيه الجواب..
والله نحن أمة مسالمة وتسعى للسلام مع الجميع..ولانربي أطفالنا على الاعتداء والقتل والحرب..لكن تفضل هم شو يعلمون أطفالهم👇🏻!!
المشكلة مو فينا يااستاذي الفاضل..المشكلة في عدم تقبلهم لنا وان ابتسموا في وجوهنا تخفي صدورهم الشيئ العظيم.
نسأل الله العفو والعافية. pic.twitter.com/xJZBcoMZvF
— محمد الخطيب (@mralkhatip) April 19, 2019
https://twitter.com/albousla/status/1119322435042586629?ref_src=twsrc%5Etfw
ليتك طااااا….
وماذا عن آلاف الشهداء والمعاقين والمسجونين من جميع الأعمار؟
وماذا عن تدمير آلاف المنازل وتشريد وتهجير أهلها بقوة السلاح إلى خارج الوطن المحتل؟
وماذا عن مقدساتنا وخططهم الخبيثة لهدمها بحجة هيكل سليمان؟
أنا والله من شفت بدلة المطافي اللي(لابسنها)وانا غاسل يدي منك
— Ahmad Alenezi (@Ahmad_Alenezi62) April 19, 2019
كنت اتمنى أيها التاجر أن توجه كلامك للإسرائيليين
ليعيدوا الحق إلى أهله .!
— فهد (@FahdM_) April 20, 2019
استاذ خلف بكلامك هذا نكذب على نفسنا قبل غيرنا
بجي معك وقول بنكون في سلام معهم
استاذي الكريم هو من ناحيته مافي سلام بكتبهم تدرس انا وانت وغيرنا عبيد عندهم وعرق السياده هي لبني صهيون
لعبو فينا وحنى مو بسلام معهم كيف لو كان سلام وتغلغلو جواتنا اقسم بمن احل القسم ان يغزو ماتبقى
— Mohammed Alshammari | MBS🇸🇦 (@mfzz575) April 19, 2019
وماذا استفادت #الأردن و #مصر و #المغرب من التطبيع مع #إسرائيل بعد أربعين سنة؟ ماذا استفادت منها علميا واقتصاديا وتكنولوجيا وزراعيا و(الكترونيا) حسب قولك؟ كل هذه الدول تعاني اقتصاديا وسياسيا وبيروقراطيا فهل تريد دول الخليج ان تحذو حذوها وتنتهي إلى نفس مصيرها؟
— قاسم حسين (@kassimhussain1) April 20, 2019
الى كل المعترفين بالاحتلال الصهيوني المسمى بإسرائيل فهم اما مندسين مضلين او اذلاء خانعين، قاتلكم الله ولا كثر من امثالكم تريدون القضاء على ماتبقى من لهذه الشعوب من كرامة ونزاهة باسم " تعايش" و "تبادل مصالح". مايسمى إسرائيل هي عدونا الأكبر وستبقى كذلك الى أن تعود من حيث أتت
— | Norah Al-Zahrani (@NoraN0r) April 20, 2019
عندما يصل التاجر إلى قمة الهرم المالي
يبداء بالبحث عن القوة " السلطة " التي توجد في دهاليز السياسة لزيادة نفوذة
لأن السلطة أقوى من المال
حتى لو كان ذاك على حساب
القضية " الأهم " القدس .!
— فهد (@FahdM_) April 20, 2019
هرولوا ووقعوا اتفاقيات مع نتنياهو لتروا رأي العين الكوارث التي جلبتم لاوطانكم وشعوبكم..وحينها فقط ستبكون دما ندما على ما اقترفتم..
— MISS GHEEDA (@May40712819) April 19, 2019
https://twitter.com/ansarallah007/status/1119325258509582338?ref_src=twsrc%5Etfw
لابد من تقديمهم للمحاكمة الدولية عن جرائم القديمة مثل مجزرة جنين وغيرها وتعويض الأهالي
لابد من تسليح جيش لفلسطين باعتبارها دولة مستقلة سواء تم تنفيذ مبادرة السلام اولا؟؟
هل ستوافق اسرائيل وأمريكا ؟؟
لماذا نحن دائما مطالبون بنشر السلام ؟؟؟
السلام هو العدل بين الشعوب
— Nadia . bukhari (@nadia_a_y_) April 19, 2019
كيف تطلب تعاون في مجال دفاع مع دوله عدوه تحتل اراضي عربيه؟ كيف تطالب في تعاون زراعي مع من ينتج محصولات زراعيه واسمده مسرطنه تهرب لدوله عربيه منها اليمن تسببت في تفشي السرطان؟؟كيف تصالب بتعاون تقني وتكنلوجي مع دوله تتجسس ليل نهار على العالم العربي .
— 🇸🇦 (@shar7955) April 20, 2019
ما شاء الله هذا الرجل لديه استعداد أن يتحدث في كل شيء من علم تشريح الحشرات إلى الختان. والله لو أن زايد الخير رحمة الله عليه موجود اليوم لأهانك على رؤوس الأشهاد. القليل من الخجل!
— @Aljamry (@JAljamry) April 19, 2019
اعمل تعاون وصداقه الأول مع الدول العربيه والاسلاميه…
ولا هي عماله وخلاص
— Abdelrhman Asad (@aalasd200) April 19, 2019
https://twitter.com/mimoelsherief/status/1119649932837818373?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/agbalawi/status/1119582705862287360?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Alhadry14/status/1119579933720944640?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/AuSplPLINcqr2x5/status/1119565073683570689?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/al_badr2012/status/1119341367996616704?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/war7/status/1119513280270209024?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/YaseerSa9/status/1119472520367943680?ref_src=twsrc%5Etfw
لسنا ضد اليهود فهم عاشوا بيننا مئات السنين وكانوا جيران رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم
واسألوا يهود اليمن والعراق والمغرب وسيخبروكم كيف عاشوا آمنين مستقرين بين المسلمين وفي حمايتهم
ولكننا ضد الصهاينة المحتلين قاتلين الأطفال مستعمرين قبلتنا الأولى
— احمد البرعي 🇾🇪 Ahmed Alborai (@alborai2) April 19, 2019
الدولة اللي تخطط هي واللوبي القابع في واشنطن للإضرار بالعرب وزرع الفرقة بينهم ليس بصديق… إنما هي عدو ، وهذا الشخص لايمثل أهل الخليج إنما يمثل نفسه ومن حرض علي هذه الدعوة
— المعتز بدين الله (@jS5GSuow93YJOPv) April 20, 2019