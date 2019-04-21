ملياردير إماراتي يدعو للسلام مع "إسرائيل".. ومغردون: لأنك تاجر

احتفت الخارجية الإسرائيلية بدعوة ملياردير إماراتي دول الخليج لإعلان السلام مع "إسرائيل"، مؤكدا أن إيران هي العدو الأكبر للخليج، وقوبلت تصريحاته بثورة غضب على منصات التواصل العربية.

فيديو الحبتور:

رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، نشر فيديو على تويتر طالب فيه دول الخليج بإعلان السلام والتعاون مع "إسرائيل" اقتصاديًا وزراعيًا وعلميًا ودفاعيًا.

الحبتور اعتبر أن العدو الأكبر هو إيران وليس "إسرائيل"، وقال عن إسرائيل "هم أفضل من غيرهم".

الحبتور: إسرائيل دولة متقدمة علميًا واقتصاديًا وإلكترونيًا، ولا توجد دولة بقوتها الاقتصادية.

الحبتور: لا داعي للمجاملات والكذب على أنفسنا، حتى الفلسطينيين أكثر من مليونين منهم حصلوا على الجنسية الإسرائيلية.

الحبتور: ماذا ننتظر إذا كانت مصر والأردن جيراننا متعاقدين معهم؟ فلماذا لا نعمل سلامًا ونكون واضحين، بدلًا من الاختباء وعدم الوضوح؟

سؤال اطرحه واتوقع الكثير من النقد، ولكن حان الوقت لطرحه علانية؛ لماذا لا نوقع في #الخليج_العربي سلام مع #إسرائيل؟ لقد حان الوقت لذلك كما فعلت قبلنا #مصر و #المغرب و #الأردن. فليكون بيننا سلام وتعاون في مجال العلم والاقتصاد والتكنولوجيا والزارعة وحتى الدفاع. #الإمارات #السعودية pic.twitter.com/TegioON5oA — Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) April 19, 2019

في مطلع مارس/ آذار الماضي، أثار الحبتور الجدل بتغريدة أخرى، عندما أشاد بما وصفه بالديمقراطية الحقيقية في "إسرائيل"، وذلك تعليقا على تحقيق النائب العام الإسرائيلي في اتهامات بالفساد ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

خلف أحمد الحبتور هو ملياردير من دبي، يبلغ من العمر 70 عامًا، وهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، ورئيس مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين.

الحبتور كان عضواً سابقاً في المجلس الوطني الاتحادي، كما كان عضوًا في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي. في حين تقدَّر ثروته بنحو 2.3 مليار دولار.

دعا رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور دول الخليج إلى السلام والتعاون مع إسرائيل اقتصاديا وزراعيا وعلميا ودفاعيا، معتبرا اسرائيل دولة متقدمة ومؤكدا أن الإسرائيليين ليسوا أعداء وأن التعاون مع اسرائيل سيجلب الخير للمنطقة. pic.twitter.com/3BZfbotiah — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 19, 2019

احتفاء إسرائيلي:

رحبّت وزارة الخارجية الإسرائيلية بدعوة الحبتور، ونشرت عبر صفحتها الرسمية على تويتر "إسرائيل بالعربية"، فيديو رجل الأعمال الإماراتي مصحوبًا بتعليق "الإسرائيليون ليسوا أعداء والتعاون مع اسرائيل سيجلب الخير للمنطقة".

الصحفي الإسرائيلي شمعون أران، أثنى كذلك على موقف الحبتور واصفًا حماسته للتطبيع مع إسرائيل بـ"صوت العقل".

أران: الحبتور يدعو دول الخليج للسلام والتعاون مع إسرائيل اقتصاديا وزراعيا علميا دفاعيا، إسرائيل ليست عدوا التعاون معها سيفيد الجميع.

لماذا لا يتم ذلك؟

أصوات العقل في الشرق الأوسط والخليج تتزايد وتدعو للتطبيع مع إسرائيل @AlsaeedFajer رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور @KhalafAlHabtoor يدعو دول #الخليج "للسلام والتعاون مع إسرائيل اقتصاديا وزراعيا علميا دفاعيا#إسرائيل ليست عدوا

التعاون معها سيفيد الجميع". pic.twitter.com/lUo1wypge9 — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) April 20, 2019

لا سلام مع قتلة الفلسطينيين:

الحبتور تلقى سلسلة قاسية من الردود الرافضة لفكرة التطبيع مع "إسرائيل" على حساب مصالح وقضية الشعب الفلسطيني، وأكد المغردون على رفض "الشعوب العربية" للسلام أو التعاون مع الكيان الإسرائيلي الذي يقتل الأطفال ويسلب حقوق الفلسطينيين ووصفوه بالتاجر .. وتلك أبرز التعليقات:

https://twitter.com/zash113/status/1119534576106446848?ref_src=twsrc%5Etfw

هذا الفيديو فيه الجواب..

والله نحن أمة مسالمة وتسعى للسلام مع الجميع..ولانربي أطفالنا على الاعتداء والقتل والحرب..لكن تفضل هم شو يعلمون أطفالهم👇🏻!!

المشكلة مو فينا يااستاذي الفاضل..المشكلة في عدم تقبلهم لنا وان ابتسموا في وجوهنا تخفي صدورهم الشيئ العظيم.

نسأل الله العفو والعافية. pic.twitter.com/xJZBcoMZvF — محمد الخطيب (@mralkhatip) April 19, 2019

https://twitter.com/albousla/status/1119322435042586629?ref_src=twsrc%5Etfw

ليتك طااااا…. وماذا عن آلاف الشهداء والمعاقين والمسجونين من جميع الأعمار؟

وماذا عن تدمير آلاف المنازل وتشريد وتهجير أهلها بقوة السلاح إلى خارج الوطن المحتل؟

وماذا عن مقدساتنا وخططهم الخبيثة لهدمها بحجة هيكل سليمان؟ أنا والله من شفت بدلة المطافي اللي(لابسنها)وانا غاسل يدي منك — Ahmad Alenezi (@Ahmad_Alenezi62) April 19, 2019

كنت اتمنى أيها التاجر أن توجه كلامك للإسرائيليين

ليعيدوا الحق إلى أهله .! — فهد (@FahdM_) April 20, 2019

استاذ خلف بكلامك هذا نكذب على نفسنا قبل غيرنا

بجي معك وقول بنكون في سلام معهم

استاذي الكريم هو من ناحيته مافي سلام بكتبهم تدرس انا وانت وغيرنا عبيد عندهم وعرق السياده هي لبني صهيون

لعبو فينا وحنى مو بسلام معهم كيف لو كان سلام وتغلغلو جواتنا اقسم بمن احل القسم ان يغزو ماتبقى — Mohammed Alshammari | MBS🇸🇦 (@mfzz575) April 19, 2019

وماذا استفادت #الأردن و #مصر و #المغرب من التطبيع مع #إسرائيل بعد أربعين سنة؟ ماذا استفادت منها علميا واقتصاديا وتكنولوجيا وزراعيا و(الكترونيا) حسب قولك؟ كل هذه الدول تعاني اقتصاديا وسياسيا وبيروقراطيا فهل تريد دول الخليج ان تحذو حذوها وتنتهي إلى نفس مصيرها؟ — قاسم حسين (@kassimhussain1) April 20, 2019

الى كل المعترفين بالاحتلال الصهيوني المسمى بإسرائيل فهم اما مندسين مضلين او اذلاء خانعين، قاتلكم الله ولا كثر من امثالكم تريدون القضاء على ماتبقى من لهذه الشعوب من كرامة ونزاهة باسم " تعايش" و "تبادل مصالح". مايسمى إسرائيل هي عدونا الأكبر وستبقى كذلك الى أن تعود من حيث أتت — | Norah Al-Zahrani (@NoraN0r) April 20, 2019

عندما يصل التاجر إلى قمة الهرم المالي

يبداء بالبحث عن القوة " السلطة " التي توجد في دهاليز السياسة لزيادة نفوذة

لأن السلطة أقوى من المال

حتى لو كان ذاك على حساب

القضية " الأهم " القدس .! — فهد (@FahdM_) April 20, 2019

هرولوا ووقعوا اتفاقيات مع نتنياهو لتروا رأي العين الكوارث التي جلبتم لاوطانكم وشعوبكم..وحينها فقط ستبكون دما ندما على ما اقترفتم.. — MISS GHEEDA (@May40712819) April 19, 2019

https://twitter.com/ansarallah007/status/1119325258509582338?ref_src=twsrc%5Etfw

لابد من تقديمهم للمحاكمة الدولية عن جرائم القديمة مثل مجزرة جنين وغيرها وتعويض الأهالي لابد من تسليح جيش لفلسطين باعتبارها دولة مستقلة سواء تم تنفيذ مبادرة السلام اولا؟؟ هل ستوافق اسرائيل وأمريكا ؟؟ لماذا نحن دائما مطالبون بنشر السلام ؟؟؟ السلام هو العدل بين الشعوب — Nadia . bukhari (@nadia_a_y_) April 19, 2019

كيف تطلب تعاون في مجال دفاع مع دوله عدوه تحتل اراضي عربيه؟ كيف تطالب في تعاون زراعي مع من ينتج محصولات زراعيه واسمده مسرطنه تهرب لدوله عربيه منها اليمن تسببت في تفشي السرطان؟؟كيف تصالب بتعاون تقني وتكنلوجي مع دوله تتجسس ليل نهار على العالم العربي . — 🇸🇦 (@shar7955) April 20, 2019

ما شاء الله هذا الرجل لديه استعداد أن يتحدث في كل شيء من علم تشريح الحشرات إلى الختان. والله لو أن زايد الخير رحمة الله عليه موجود اليوم لأهانك على رؤوس الأشهاد. القليل من الخجل! — @Aljamry (@JAljamry) April 19, 2019

اعمل تعاون وصداقه الأول مع الدول العربيه والاسلاميه…

ولا هي عماله وخلاص — Abdelrhman Asad (@aalasd200) April 19, 2019

https://twitter.com/mimoelsherief/status/1119649932837818373?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/agbalawi/status/1119582705862287360?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Alhadry14/status/1119579933720944640?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/AuSplPLINcqr2x5/status/1119565073683570689?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/al_badr2012/status/1119341367996616704?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/war7/status/1119513280270209024?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/YaseerSa9/status/1119472520367943680?ref_src=twsrc%5Etfw

لسنا ضد اليهود فهم عاشوا بيننا مئات السنين وكانوا جيران رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم

واسألوا يهود اليمن والعراق والمغرب وسيخبروكم كيف عاشوا آمنين مستقرين بين المسلمين وفي حمايتهم

ولكننا ضد الصهاينة المحتلين قاتلين الأطفال مستعمرين قبلتنا الأولى — احمد البرعي 🇾🇪 Ahmed Alborai (@alborai2) April 19, 2019