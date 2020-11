فيديو: قتلى وجرحى بالعشرات في عدة تفجيرات بسريلانكا

ضربت عدة تفجيرات كنائس وفنادق الأحد في العاصمة السريلانكية كولومبو ومحيطها خلال الاحتفال بقداس عيد الفصح، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

التفاصيل:

Total of six blasts took place on #Sunday at three #Churches in #colombo #SriLanka.More than 30 people have been killed and over 300 are fear injured. #explosions also reported from Shangri-La Hotel, Cinnamon Grand and at Kingsbury Hotel. #TerrorAttack #Church #Easter pic.twitter.com/lRWtd7l6QF

