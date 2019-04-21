شاهد: استمرار توزيع "كراتين" التعديلات الدستورية في مصر

تداول نشطاء مواقع التواصل في مصر توزيع كراتين تحتوي على بعض السلع التموينية لتشجيع المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على تعديلات دستورية تمدد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الأحد في مصر لليوم الثاني من الاستفتاء على تعديلات دستورية مثيرة للجدل، ويجري الاستفتاء الذي تبدو نتيجته محسومة، في جميع أنحاء البلاد على مدى ثلاثة أيام حتى الإثنين 22 من أبريل/نيسان.

التفاصيل:

تم تداول العديد من الصور والفيديوهات لتلك الظاهرة على مواقع التواصل، كما رصدها صحفيون محليون ووكالات أنباء عالمية.

ذكر صحفيون من وكالة "فرانس برس" أنه كما حدث في عمليات اقتراع سابقة، تم تحفيز ناخبين على التصويت. وقد دعي موظفون من قبل رؤسائهم إلى الإدلاء بأصواتهم بينما تقلى آخرون قسائم غذائية عند مغادرتهم مراكز الاقتراع.

الصحفي بجريدة الشروق الخاصة أحمد حلمي كتب على تويتر "ملخص يوم الاستفتاء الأول.. إقبال ضعيف في معظم اللجان، كراتين زيت وسكر بوفرة، رقص على واحدة ونص، إغلاق بعض اللجان لنحو الساعة بسبب تناول وجبة الغداء".

ملخص يوم الاستفتاء الأول..

اقبال ضعيف في معظم اللجان

كراتين زيت وسكر بوفرة

رقص على واحدة ونص

إغلاق بعض اللجان لنحو ساعة بسبب تناول وجبة الغداء#اعمل_الصح — Ahmed Adel Helmy (@AhmedAdilHelmy) April 20, 2019

منذ بداية الاقتراع، تبث القنوات التلفزيونية والصحف صورا لتدفق الناخبين على مراكز الاقتراع وتشيد بحسن سير العمليات من دون أن تتطرق إلى التعديلات بحد ذاتها.

تسمح التعديلات بتمديد الولاية الرئاسية الثانية إلى ست سنوات، ما يتيح للسيسي البقاء في الرئاسة حتى 2024. ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.

خلفيات:

كان البرلمان المصري صوت بأغلبية ساحقة (531 صوتا من أصل 554 نائبا) الثلاثاء على التعديلات التي شملت تمديد فترة الرئاسة.

بالإضافة إلى تمديد الفترة الرئاسية، تنص التعديلات على إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي كان قد تم إلغاؤه بموجب دستور 2012، بعد ثورة 25 من يناير 2011 التي أدت إلى سقوط نظام حسني مبارك.

كما سيصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام، ويجوز له تعيين نائب واحد أو أكثر. وشملت التعديلات تحديد حصة للنساء تبلغ 25 % من المقاعد في البرلمان.

ستعلن في موعد أقصاه 27 من أبريل/نيسان نتائج الاستفتاء. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين نحو 62 مليونا، حسب بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات.

قبل الاستفتاء، حضت إعلانات عديدة، تبث في التلفزيون أو الاذاعة، المصريين على المشاركة في الاستفتاء تحت عنوان "إعمل الصح" (افعل الصواب).

غابت الأصوات المعارضة للتعديلات الدستورية في مصر بشكل ملحوظ بينما رأت منظمات دولية لحقوق الإنسان في بيان مشترك، الأربعاء، أن الاجواء الحالية في مصر "تخلو من فضاء يمكن أن يجري فيه استفتاء مع ضمانات للحياد والنزاهة".

https://twitter.com/Ahmedkhatab89/status/1119550819219726336?ref_src=twsrc%5Etfw