تفجيرات سريلانكا.. التطورات لحظة بلحظة

استهدفت، الأحد، سلسلة تفجيرات كنائس وفنادق في العاصمة السريلانكية كولومبو ومحيطها خلال الاحتفال بقداس عيد الفصح، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، فيما أعلنت الحكومة حظر التجول.

هذه أبرز التطورات لحظة بلحظة:

شاهد من رويترز: انفجار قرب كنيسة أثناء محاولة إبطال مفعول قنبلة بسريلانكا.

رويترز: انفجار جديد قرب كنيسة في كولومبو استهدفتها تفجيرات الأحد.

متحدث باسم شرطة سريلانكا: العثور على 87 جهاز تفجير قنابل في موقف الحافلات الرئيسي بكولومبو.

متحدث باسم الحكومة: "شبكة دولية" ضالعة في تفجيرات سريلانكا.

الحكومة السريلانكية تفرض حظرًا ليليًا للتجوال في العاصمة كولومبو.

رويترز: السلطات رفعت حظر التجول الذي فرضته في سريلانكا بعد يوم من مقتل 290 شخصًا وإصابة نحو 500 آخرين.

الشرطة السريلانكية: اعتقال 24 شخصا لتورطهم بتفجيرات أحد الفصح.

شرطة سريلانكا: تفكيك عبوة ناسفة قرب مطار كولومبو.

صباح الإثنين- الناطق باسم الشرطة: الحصيلة بلغت حوالى 290 قتيلًا و500 جريح.

رويترز عن الشرطة السريلانكية: ارتفاع عدد ضحايا الانفجارات إلى 215 قتيلا و450 جريحا.

الشرطة: ارتفاع عدد ضحايا هجمات سريلانكا إلى 207 قتلى و450 مصابا.

وزير الدولة لشؤون الدفاع في سريلانكا: مقتل 3 من الشرطة خلال مداهمة منزل في كولومبو.

حكومة سريلانكا تعلن حجب مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل.

وسائل إعلام محلية في سريلانكا: إلقاء القبض على 7 خلال مداهمة منزل في كولومبو

اسوشيتد برس نقلا عن وزير الدفاع السريلانكي: ارتفاع أعداد قتلى التفجيرات إلى 190 واعتقال 7 مشتبه بعلاقتهم بالهجمات.

مسؤول سريلانكي: التفجيرات "إرهابية" وتم تحديد هوية المسؤولين عنها.

إعلام محلي: مقتل 3 شرطيين في الانفجار الثامن الذي هز سريلانكا.

مصادر طبية لوكالة الأنباء الألمانية: ارتفاع عدد قتلى تفجيرات سريلانكا إلى 187، بينهم 12 أجنبيًا.

وكالة الأنباء الفرنسية: السلطات السريلانكية تفرض حظرا للتجوال لمدة 12 ساعة اعتبارا من مساء اليوم.

رويترز: حكومة سريلانكا تعلن حجب مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل.

رويترز: حكومة سريلانكا تعلن حظر التجوال بأثر فوري.

وكالة الصحافة الفرنسية: انفجار ثامن في العاصمة السريلانكية كولومبو.

وكالة الصحافة الفرنسية: قتيلان على الأقل بتفجير سابع في أحد فنادق العاصمة السريلانكية.

رويترز عن الشرطة السريلانكية: انفجار جديد قرب العاصمة كولومبو.

وكالة الصحافة الفرنسية عن الشرطة السريلانكية: ارتفاع عدد قتلى التفجيرات إلى 156 بينهم 35 أجنبيًا.

رويترز: الرئيس مايثريبالا سيريسينا أمر قوة المهام الخاصة بالشرطة والجيش بالتحقيق لمعرفة المسؤولين عن الهجمات ومخططاتهم.

رويترز: رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ إلى اجتماع لمجلس الأمن الوطني في مقره في وقت لاحق اليوم.

وزير التعليم أكيلا فيراج كارياواسام: جميع المدارس ستغلق غدًا الاثنين ويوم الثلاثاء.

مالكولم كاردينال رانيث كبير أساقفة كولومبو: على المواطنين التحلي بالهدوء وعلى السلطات تقديم المسؤولين عن الهجمات للعدالة.

مسؤول بالشرطة لرويترز: في كنيسة سانت سيباستيان في كاتوابيتيا شمالي كولومبو، سقط أكثر من 50 قتيلا.

تقارير إعلامية: 25 شخصَا قُتلوا في هجوم على كنيسة إنجيلية في باتيكالوا بالإقليم الشرقي.

رويترز: أحد التفجيرات وقع في كنيسة سانت أنتوني الكاثوليكية في كوتشيكادي بالعاصمة كولومبو وهي مزار سياحي.

رويترز: الهجمات استهدفت ثلاثة فنادق هي شانجراي-لا كولومبو وكينغسبري وسينامون جراند كولومبو.

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