تعرف على جنسيات ضحايا تفجيرات سريلانكا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد، أن العديد من المواطنين الأمريكيين قتلوا في تفجيرات سريلانكا، بدون تحديد عددهم.

التفاصيل:

وزير الخارجية مايك بومبيو قال في بيان "نؤكد أن العديد من المواطنين الأمريكيين بين القتلى".

بومبيو أشار أن سفارة بلاده في العاصمة كولومبو تعمل على مساعدة المواطنيين الأمريكيين المتضررين وعائلاتهم.

بومبيو أضاف أن "الولايات المتحدة تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية في سريلانكا صباح الفصح"، معتبرا أن هذه الاعتداءات "تظهر مجددا الطبيعة الوحشية للإرهابيين المتطرفين الذين يريدون فقط تهديد السلام والأمن".

المتحدثة باسم البيت الأبيض أكدت في بيان دعم واشنطن للحكومة السريلانكية في ملاحقة "منفذي هذه الأفعال المشينة".

وزارة الخارجية الدنماركية قالت إن ثلاثة مواطنين دنماركيين كانوا من بين قتلى التفجيرات في سريلانكا.

وكالة برس أسوسييشن للأنباء قالت نقلا عن وزارة الخارجية السريلانكية أن ثلاثة بريطانيين وشخصين يحملان الجنسيتين الأمريكية والبريطانية ضمن الضحايا.

وزارة الخارجية السريلانكية أعلنت في بيان التحقق من جنسيات 11 أجنبيا، قتلوا في الهجمات هم 3 هنود، وبرتغالي، ومواطنان تركيان، و3 بريطانيين، واثنان يحملان الجنسيتين الأمريكية والبريطانية، و9 أجانب ما يزالون في عداد المفقودين.

عشرات الأجانب

هناك عشرات الأجانب بين 215 قتيل أحصتهم السلطات السريلانكية.

قدرت السلطات المحلية عدد الهجمات التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا بثمانية، 6 منها وقعت بشكل متلاحق وضربت 3 كنائس إحداها في كولومبو، و3 فنادق كبرى بالمدينة ذاتها.

أما التفجيران الآخران، فوقعا بعد ساعات من الهجمات الست الأولى.

أسفرت الهجمات عن مقتل ما لا يقل عن 215 شخص، بينهم 35 أجنبيا، بعضهم من الولايات المتحدة، والدنمارك، والصين، واليابان، وباكستان، والمغرب، والهند، وبنغلاديش، حسب متحدث باسم المستشفى الوطني بالبلاد.

تسببت الهجمات التي تزامنت مع احتفالات المسيحيين بعيد القيامة في إصابة المئات، ولم تتبنّ أي جهة حتى الآن المسؤولية عنها.

ذكرت مصادر لوكالة "فرانس برس" أن انتحاريين نفذوا اثنين من الهجمات على الأقل.

اعتقالات

الشرطة السريلانكية أعلنت، مساء الأحد، القبض على 13 شخصًا مشتبهًا في صلتهم بالهجمات.

موقع "نيوز فيرست" الإخباري المحلي نقل عن متحدث باسم الشرطة قوله إنه تم اعتقال 13 شخصًا للاشتباه في صلتهم بهجمات اليوم.

المتحدث أوضح أن 10 من الموقوفين تم تسليمهم إلى إدارة التحقيقات الجنائية.

وزير الدولة السريلانكي لشؤون الدفاع، روان ويجيوارديني، قال في تصريحات صحفية إنّه "تم القبض على 7 مشتبه بهم في التفجيرات التي هزت 3 مدن بالبلاد".

الوزير أوضح أن معظم التفجيرات "كانت هجمات انتحارية نفذتها على الأرجح جماعة واحدة" دون مزيد من التفاصيل.

خلفية: