تعرف على جنسيات ضحايا تفجيرات سريلانكا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد، أن العديد من المواطنين الأمريكيين قتلوا في تفجيرات سريلانكا، بدون تحديد عددهم.
التفاصيل:
- وزير الخارجية مايك بومبيو قال في بيان "نؤكد أن العديد من المواطنين الأمريكيين بين القتلى".
- بومبيو أشار أن سفارة بلاده في العاصمة كولومبو تعمل على مساعدة المواطنيين الأمريكيين المتضررين وعائلاتهم.
- بومبيو أضاف أن "الولايات المتحدة تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية في سريلانكا صباح الفصح"، معتبرا أن هذه الاعتداءات "تظهر مجددا الطبيعة الوحشية للإرهابيين المتطرفين الذين يريدون فقط تهديد السلام والأمن".
- المتحدثة باسم البيت الأبيض أكدت في بيان دعم واشنطن للحكومة السريلانكية في ملاحقة "منفذي هذه الأفعال المشينة".
- وزارة الخارجية الدنماركية قالت إن ثلاثة مواطنين دنماركيين كانوا من بين قتلى التفجيرات في سريلانكا.
- وكالة برس أسوسييشن للأنباء قالت نقلا عن وزارة الخارجية السريلانكية أن ثلاثة بريطانيين وشخصين يحملان الجنسيتين الأمريكية والبريطانية ضمن الضحايا.
- وزارة الخارجية السريلانكية أعلنت في بيان التحقق من جنسيات 11 أجنبيا، قتلوا في الهجمات هم 3 هنود، وبرتغالي، ومواطنان تركيان، و3 بريطانيين، واثنان يحملان الجنسيتين الأمريكية والبريطانية، و9 أجانب ما يزالون في عداد المفقودين.
عشرات الأجانب
- هناك عشرات الأجانب بين 215 قتيل أحصتهم السلطات السريلانكية.
- قدرت السلطات المحلية عدد الهجمات التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا بثمانية، 6 منها وقعت بشكل متلاحق وضربت 3 كنائس إحداها في كولومبو، و3 فنادق كبرى بالمدينة ذاتها.
- أما التفجيران الآخران، فوقعا بعد ساعات من الهجمات الست الأولى.
- أسفرت الهجمات عن مقتل ما لا يقل عن 215 شخص، بينهم 35 أجنبيا، بعضهم من الولايات المتحدة، والدنمارك، والصين، واليابان، وباكستان، والمغرب، والهند، وبنغلاديش، حسب متحدث باسم المستشفى الوطني بالبلاد.
- تسببت الهجمات التي تزامنت مع احتفالات المسيحيين بعيد القيامة في إصابة المئات، ولم تتبنّ أي جهة حتى الآن المسؤولية عنها.
- ذكرت مصادر لوكالة "فرانس برس" أن انتحاريين نفذوا اثنين من الهجمات على الأقل.
اعتقالات
- الشرطة السريلانكية أعلنت، مساء الأحد، القبض على 13 شخصًا مشتبهًا في صلتهم بالهجمات.
- موقع "نيوز فيرست" الإخباري المحلي نقل عن متحدث باسم الشرطة قوله إنه تم اعتقال 13 شخصًا للاشتباه في صلتهم بهجمات اليوم.
- المتحدث أوضح أن 10 من الموقوفين تم تسليمهم إلى إدارة التحقيقات الجنائية.
- وزير الدولة السريلانكي لشؤون الدفاع، روان ويجيوارديني، قال في تصريحات صحفية إنّه "تم القبض على 7 مشتبه بهم في التفجيرات التي هزت 3 مدن بالبلاد".
- الوزير أوضح أن معظم التفجيرات "كانت هجمات انتحارية نفذتها على الأرجح جماعة واحدة" دون مزيد من التفاصيل.
خلفية:
- سريلانكا دولة ذات غالبية بوذية، يبلغ عدد المسيحيين الكاثوليك فيها 1.2 مليون شخص من إجمالي 21 مليون نسمة.