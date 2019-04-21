السودان: قوى التغيير تعلق الحوار مع العسكري ويعلنون التصعيد

قرر تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان، الذي يعتبر الواجهة الرئيسية للاحتجاجات، تعليق الاجتماعات وعملية التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي.

كما أعلن التحالف، الذي يضم تجمع المهنيين السودانيين، خلال مؤتمر جماهيري الاستمرار في الاعتصام بالميادين، والتصعيد ضد المجلس العسكري، والتعامل معه كواجهة للنظام السابق.

أبرز ما ورد في إعلان قوى الحرية والتغيير

من اليوم فإن مواجهتنا ستكون مع المجلس العسكري.

الاعتصام مستمر ونعلق التفاوض مع المجلس العسكري حتى إنفاذ مطالبنا كافة.

نؤكد أن الثورة مستمرة حتى تحقيق كامل مطالب المحتجين.

لن نتراجع عن مطالبنا ولن نسمح بعودة النظام البائد.

سنعلن حكومة تتولى السلطات الانتقالية في مؤتمر صحفي بعد أيام.

دور القوات المسلحة ليس الحكم ولن نعترف بأية سلطة انقلابية.

واجهنا تعنتا من المجلس العسكري وعدم جدية في نقل السلطة إلى المدنيين.

إجبار البشير على التنحي كان أول مطالبنا ولكن طريق ثورتنا ما زال طويلا حتى الوصول إلى الحرية والعدالة.

نعلن عدم الاعتراف بالمجلس العسكري.

قوى إعلان الحرية والتغيير ستملأ كل المناصب في المجلس الرئاسي والحكومة ‎ .

كان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان قد أكد التزام المجلس "نقل السلطة الى الشعب". وأضاف في مقابلة مع التلفزيون السوداني إنه "إذا قدمت القوى السياسية مقترحا لتشكيل حكومة انتقالية متفق عليها، سنسلم السلطة غدا".

أهم تصريحات البرهان: