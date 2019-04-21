السعودية والإمارات تقدمان للسودان 3 مليارات دولار

أعلنت السعودية والإمارات الأحد تقديم دعم مالي قيمته ثلاثة مليارات دولار للسودان، الذي يشهد اضطرابات في خضم عملية انتقال السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
التفاصيل
- وكالة الأنباء السعودية نشرت بيانا جاء فيه أن البلدين سيقومان بـ"تقديم حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان، يصل إجمالي مبالغها إلى ثلاثة مليارات دولار.
- البيان: المبالغ تشمل" 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف"
- البيان: سيتم صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.
خلفيات
- بعد تظاهرات استمرت أربعة أشهر، أطاح الجيش السوداني في 11 نيسان/أبريل، بالرئيس عمر البشير (75 عاماً) الذي حكم البلاد طوال 30 عاماً، وشكّل "مجلسا عسكرياً انتقالياً".
- اتهم تجمع المهنيين في السودان المجلس العسكري بالحيلولة دون تسليم السلطة لمدنيين ودعا إلى الاحتشاد في ميدان الاعتصام بالخرطوم.
- أرسلت السعودية والإمارات وفدا رفيع المستوى إلى السودان عقب تولي المجلس العسكري برئاسة عبد الفتاح البرهان مقاليد السلطة في البلاد.
- أعربت السعودية والإمارات عن تأييدهما لقرارات المجلس العسكري الانتقالي.
- السودان شريك رئيسي في التحالف العسكري السعودي الإماراتي في اليمن.
- قاتل آلاف الجنود السودانيين في صفوف قوات هذا التحالف الذي بدأ عملياته في مارس/آذار 2015.