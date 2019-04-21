البشير يرفض الطعام والدواء وتهديدات للمحققين في فساده

كشف مصدر طبي سوداني، للأناضول، أن الرئيس المعزول عمر البشير "أصيب بجلطة خفيفة قبل أيام حيث تلقى العلاج بأحد المستشفيات قبل إعادته إلى مقر إقامته الجبرية ببيت الضيافة" في الخرطوم.

وأضاف المصدر، وهو أحد المشرفين على علاج البشير، أن الحالة الصحية للأخير بعد العلاج من الجلطة "مستقرة الآن"، لكن حالته النفسية "تتدهور باستمرار".

وتابع المصدر ذاته، الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "البشير يرفض تناول الطعام وتعاطي الأدوية وتتم تغذيته على المحاليل الوريدية بالقوة".

تهديدات للمحققين

تلقى وكيل النيابة الأعلى المكلف بقضايا "الفساد" في السودان معتصم عبد الله محمود تهديدات بالقتل عقب شروعه في التحقيق في قضايا فساد البشير.

قال مصدر عدلي، للأناضول، إن التهديدات بحق محمود شملت تصفية جميع أفراد الأسرة.

أوضح المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن التهديدات كانت عبر الهاتف المحمول ورسائل نصية، وتطالبه بالتوقف عن التحقيق في ملفات الفساد.

المصدر أضاف "التهديدات جاءت بعد تحريك الإجراءات بحق البشير، والأوامر بتفتيش منزله والعثور على مبالغ مالية كبيرة".

لفت المصدر إلى أن "محمود تقدم بطلب للتنحي عن الوظيفة، وظل متواجدا بمنزله".

كانت تقارير صحفية محلية أفادت قبل أيام، نقلا عن محمود، بأن فريق تفتيش من القوات المسلحة والاستخبارات عثر على مبالغ وصفها بأنها ضخمة في مقر إقامة البشير، دون أن يتسنى للأناضول التأكد من صحة ذلك.

أشار محمود، حسب التقارير ذاتها، إلى أنه أمر على إثر ذلك بفتح دعوى بعدد من المواد المتعلقة بحيازة النقد الأجنبي وغسيل الأموال، واستجواب الشهود تمهيدا لإحالة القضية بأسرع فرصة إلى المحكمة.

عقب عزل البشير، في 11 من أبريل/ نيسان الجاري، كلف المجلس العسكري محمود بالتحقيق في ملفات فساد نظام البشير، قبل أن يصدر النائب العام السوداني، السبت، قرارا بإنشاء نيابة لمكافحة الفساد برئاسة ياسر بشير بخاري؛ حيث نُقل إليها كل قضايا الفساد؛ ما يعني انتهاء دور الأول.

تنحية البشير