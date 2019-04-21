البرهان يؤكد الالتزام بنقل السلطة لحكومة انتقالية متفق عليها

أكد رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان التزام المجلس "نقل السلطة الى الشعب".

البرهان قال في مقابلة مع التلفزيون السوداني إنه "إذا قدمت القوى السياسية مقترحا لتشكيل حكومة انتقالية متفق عليها، سنسلم السلطة غدا".

أهم تصريحات البرهان:

تم العثور على سبعة ملايين يورو و350 ألف دولار في مقر إقامة البشير.

البشير وكثير من المسؤولين السابقين في السجن حاليا.

اللجنة الأمنية أعدت قوائم بالأشخاص المطلوبين ووزعتها على المراكز الحدودية في الدولة.

قمنا بإحالة قادة الصف الأول من جهاز الأمن والمخابرات ‎‎ إلى التقاعد وإعطاء فرصة للقيادات الشابة.

إلى التقاعد وإعطاء فرصة للقيادات الشابة. لا يوجد أي معتقل سياسي في السجون السودانية حاليا.

تشكيل مجلس عسكري مدني "مطروح للنقاش".

المجلس سيرد خلال الاسبوع على مطالب قادة الاحتجاجات.

سنرد على مقترحات القوى السياسية قبل نهاية الأسبوع.

لم تتقدم أي قوى سياسية بأسماء للحكومة المقبلة.

لا يوجد تباين كبير بين رؤى القوى السياسية للمرحلة الانتقالية.

التوافق السياسي ضروري لبدء المرحلة الانتقالية.

المجلس يثمن دور الشباب في الثورة ويقف إلى جانبهم.

اتهامات للمجلس: