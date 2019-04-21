اقتحام واسع للأقصى في "الفصح اليهودي" واعتقالات بالضفة

جميع التجارب السابقة تدل على أن التحقيقات التي تفتح في تلك الجرائم هي جزء من جهاز طمس الحقائق الذي تديره نيابة الاحتلال العسكرية وأنها لا تؤثر على سياسة إطلاق النار مهما تكن نتيجة التحقيق. من هنا فهي لا تردع عناصر قوات الأمن عن إطلاق النيران الفتاكة على الفلسطينيين دون أي مبرر.