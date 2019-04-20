رويترز: النيابة العامة السودانية تحقق مع البشير في غسيل أموال

نقلت رويترز عن مصدر قضائي في السودان، السبت، أن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المخلوع عمر البشير بتهم غسيل الأموال وحيازة أموال ضخمة من دون مسوغ قانوني.

التفاصيل:

أضاف المصدر لـ "رويترز" أن الاستخبارات العسكرية نقلت معلومات للنيابة عن وجود مبالغ ضخمة في مقر سكن البشير الرئاسي مما أدى لقيام قوة من الاستخبارات العسكرية بتفتيش المنزل وعثرت في إحدى الغرف على حقائب بها أكثر من 351 ألف دولار و6 ملايين يورو إضافة إلى 5 ملايين جنيه سوداني.

قال المصدر: "وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة".

أضاف المصدر "ستقوم النيابة باستجواب الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر". وأشار المصدر إلى أن استجواب البشير لم يتم بعد وأن اثنين من أشقائه اعتقلا أيضا بسبب مزاعم فساد.

ذكر المصدر أن النيابة ستقوم باستجواب الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.

قالت مصادر من عائلة الرئيس المعزول هذا الأسبوع إنه نُقل إلى سجن شديد الحراسة في الخرطوم، ولم يتسن على الفور الاتصال بالأقارب، السبت، للتعليق على التحقيق.

كان البشير، الذي تسعى المحكمة الجنائية الدولية للقبض عليه أيضا بسبب اتهامات الإبادة الجماعية في إقليم دارفور بغرب البلاد، قد أطيح به من قبل الجيش في 11 من أبريل/نيسان بعد أشهر من الاحتجاجات على حكمه واحتُجز في مقر رئاسي.

كان تجمع المهنيين السودانيين، التي تقود الاحتجاجات، دعا إلى محاسبة البشير وأعضاء إدارته، وتطهير الفساد والمحسوبية وتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت خلال سنوات البشير الأخيرة في السلطة.

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