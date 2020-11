رومني "يشعر بالغثيان" من ترمب والديمقراطيون يطالبون بعزله

رفضت قيادات الحزب الديمقراطي، اقتراح وزير العدل الأمريكي للسماح لهم بالاطلاع على نسخة أقل اختصارا من تقرير المحقق الخاص روبرت مولر الخاص بالتحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات.

رفض النسخة المختصرة

مساءلة وعزل "ترمب" هل هي واردة؟

"غثيان" من سلوك ترمب

I have now read the redacted Mueller report and offer my personal reaction: pic.twitter.com/ACnExskqXJ

— Senator Mitt Romney (@SenatorRomney) April 19, 2019