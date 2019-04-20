الجزائر: التحقيق مع أويحيى ووزير المالية في قضايا "فساد" ‎

أعلن التلفزيون الجزائري الحكومي، السبت، استدعاء القضاء لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحي، و وزير المالية الحالي محمد لوكال، على خلفية قضايا "فساد".

التفاصيل:

أشار المصدر إلى أن محكمة "سيدي امحمد" (بالعاصمة) استدعت السبت كلا من "أويحي" و"لوكال"، في تهم "تبديد المال العام" ومنح "امتيازات غير مشروعة".

لم يكشف المصدر عن المزيد من التفاصيل.

وشغل "أويحيى" رئاسة الحكومة خمس مرات منذ عام 1995، كان آخرها بين أغسطس/آب 2017 ومارس/آذار 2019.

ويشار إلى أن "لوكال" كان يشغل منصب محافظ البنك المركزي، منذ عام 2016، قبل انتقاله إلى وزارة المالية في حكومة "نور الدين بدوي".

خلفيات: