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الجزائر: التحقيق مع أويحيى ووزير المالية في قضايا "فساد" ‎

رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحي (يمين) ووزير المالية الحالي محمد لوكال
رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحي (يمين) ووزير المالية الحالي محمد لوكال
20/4/2019

أعلن التلفزيون الجزائري الحكومي، السبت، استدعاء القضاء لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحي، و وزير المالية الحالي محمد لوكال، على خلفية قضايا "فساد".

التفاصيل:
  • أشار المصدر إلى أن محكمة "سيدي امحمد" (بالعاصمة) استدعت السبت كلا من "أويحي" و"لوكال"، في تهم "تبديد المال العام" ومنح "امتيازات غير مشروعة".
  • لم يكشف المصدر عن المزيد من التفاصيل.

وشغل "أويحيى" رئاسة الحكومة خمس مرات منذ عام 1995، كان آخرها بين أغسطس/آب 2017 ومارس/آذار 2019.

ويشار إلى أن "لوكال" كان يشغل منصب محافظ البنك المركزي، منذ عام 2016، قبل انتقاله إلى وزارة المالية في حكومة "نور الدين بدوي".

خلفيات:
  • يصر الحراك الشعبي المستمر في الجزائر منذ 22 فبراير/ شباط الماضي، على رحيل رموز نظام الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، وإحالة كل المشتبه فيهم بالفساد إلى القضاء.
  • شدد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، الذي يوصف على أنه الرجل القوي في البلاد، الثلاثاء الماضي، على "ضرورة قيام العدالة بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد".
  • صالح أكد أن قيادة الجيش " تنتظر من الجهات القضائية المعنية أن تسرع في وتيرة معالجة مختلف القضايا المتعلقة باستفادة بعض الأشخاص، بغير وجه حق، من قروض بآلاف المليارات وإلحاق الضرر بخزينة الدولة واختلاس أموال الشعب".

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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