البرادعي: جواز سفري ينتهي هذا الشهر ولم أتلق ردا من الخارجية

كشف محمد البرادعي نائب الرئيس المصري السابق، أن بلاده تجاهلت طلب تجديد جواز سفره الذي أرسله قبل شهر.

التفاصيل:

في تغريدة عبر حسابه بـموقع "تويتر"، السبت، قال البرادعي المعارض للنظام الحالي: طبقاً لما أبلغتني به وزارة الخارجية، تقدمت منذ 4 أسابيع بطلب تجديد جواز سفري إلى رئاسة الجمهورية. حتى الآن لم أتلق ردا. جواز سفري الحالي ينتهي هذا الشهر، رجاء مراعاة عامل الوقت.

لم تعلق الخارجية المصرية حتى الآن لكنها في رد على شكوى مماثلة من البرادعي عام 2017، نفت تأخير تجديد جواز سفره، مؤكدة أنه في الطريق للسفارة المصرية في فيينا بالحقيبة الدبلوماسية للتسليم.

طبقاً لما أبلغتني به وزارة الخارجية، تقدمت منذ أربعة أسابيع بطلب تجديد جواز سفرى إلى رئاسة الجمهورية. حتى الآن لم أتلق ردا. جواز سفرى الحالي ينتهى هذا الشهر. رجاء مراعاة عامل الوقت. — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) April 20, 2019

في 2017، اشتكي البرادعي من تأخير تجديد جواز سفره مطالبا بعدم الخلط بين حقوق المواطن وتأييد الأنظمة، بالتزامن مع أكثر من شكوى من معارض مصري بينهم أيمن نور من عدم إمكانية تجديد جواز سفرهم.

تغريدة البرادعي اليوم جاءت بالتزامن مع ذهاب المصريين للإدلاء بأصواتهم، السبت، على تعديلات دستورية تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030.

البرادعي سبق وأعلن أن التعديلات الدستورية المقترحة في مصر "باطلة"، قائلا في تغريدة في فبراير الماضي إن "التعديلات الدستورية باطلة سواء تم رفضها كما يجب أو الموافقة عليها، لأنها تنسف أهم مبادئ الشرعية الدستورية مثل الفصل بين السلطات وتداول السلطة".

التعديلات الدستورية باطلة سواء تم رفضها كما يجب أو الموافقة عليها لأنها تنسف أهم مبادئ الشرعية الدستورية مثل الفصل بين السلطات وتداول السلطة. هناك مبادئ دستورية آمرة لايمكن الإستفتاء عليها أو"تبييضها" . هل يجوز مثلاً الإستفتاء على إباحة الرق أو التمييز العنصري ؟! — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) February 15, 2019

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