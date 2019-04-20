اشتباكات بين قوات حكومة الوفاق وقوات حفتر قرب مطار طرابلس

أفادت مصادر للجزيرة أن اشتباكات عنيفة تدور بين قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في محور "قصر بن غشير" بالمدفعية الثقيلة.

التفاصيل:

مراسل الجزيرة أفاد أن الاشتباكات تدور بين الطرفين في محيط مطار طرابلس العالمي.

مصادر في غرفة العمليات الرئيسية التابعة لحكومة الوفاق: الهدف من العملية الجارية هو استعادة المطار الدولي.

المصدر للجزيرة: نهدف التقدم نحو جزيرة قصر بن غشير التي تعد نقطة استراتيجية لقوات حفتر، إذ تعتبر نقطة الامداد الوحيدة لقواته في محاور القتال جنوب شرق العاصمة.

مصادر للجزيرة في ليبيا: اللواء المتقاعد خليفة حفتر أصدر أوامر لكتيبة سبل السلام السلفية، المتمركزة في مدينة الكفرة جنوب شرق ليبيا بالتوجه إلى مدينة غريان للمشاركة في الهجوم على طرابلس.

المصادر أضافت أن كتيبة سبل السلام يقودها أحد رموز التيار السلفي المدخلي في جنوب شرق ليبيا، ويدعى عبد الرحمن الكيلاني ويكنى بأبي عبد الله الليبي.

ارتفاع حصيلة القتلى إلى 220

ارتفعت حصيلة ضحايا المعارك الدائرة في العاصمة الليبية طرابلس إلى 220 قتيلا، و1066 جريحا.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على تويتر، السبت.

المنظمة قالت إن من بين الضحايا المدنيين الذين قتلوا في ليبيا "عمالا بالقطاع الصحي ونساء وأطفالا".

بومبيو وهانت يدعوان لوقف القتال

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ونظيره البريطاني جيريمي هانت، "الليبيين لوقف القتال والعودة إلى العملية السياسية".

وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته السبت، أفادت أن "الجانبان ناقشا الجمعة في اتصال هاتفي الأولويات العالمية الرئيسية، بما في ذلك حل النزاعين في ليبيا واليمن وضمان أمن البنية التحتية الحيوية".

البيان: فيما يتعلق بليبيا، أكد وزير الخارجية الأمريكي ووزير الخارجية البريطاني التزامهما بمواصلة الجهود الدبلوماسية لتحقيق تجميد الوضع الحالي على الأرض والعودة إلى العملية السياسية".

كشفت وزارة الخارجية التونسية، الجمعة، عن أن العمل جارٍ لعقد اجتماع لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، في تونس العاصمة، لتنسيق جهود الدول الثلاث بهدف إنهاء حالة التوتر في ليبيا واستئناف المباحثات السياسية.

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