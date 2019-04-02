فيديو: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمالي القدس المحتلة

في الضفة الغربية المحتلة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجرًا، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة، كما اقتحمت منزل رئيس بلدية سلفيت عبد الكريم زبيدي وسلمته بلاغًا لمراجعة مخابرات الاحتلال.