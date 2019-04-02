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فيديو: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمالي القدس المحتلة

الشهيد محمد عدوان
الشهيد محمد عدوان
2/4/2019

استشهد، فجر الثلاثاء، شاب فلسطيني بنيران الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب آخران بالرصاص الحي خلال اقتحام مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة.

التفاصيل:
  • مصادر محلية ذكرت أن جنود الاحتلال أعدموا الشاب محمد علي دار عدوان من مسافة قريبة في شارع المطار قرب المخيم، بعد أن أطلقوا وابلا من الرصاص نحو مركبة الشاب التي كان يستقلها قرب منزله.
  • عقب إطلاق الرصاص قامت قوات الاحتلال باعتقال الشاب، حتى فارق الحياة، قبل أن تقوم بتسليم الجثمان لسيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر، ونقل الجثمان إلى مجمع فلسطين الطبي.
  • شهود عيان قالوا إن قوات الاحتلال أمطرت الشاب وهو داخل مركبته، بالرصاص واعتقلته بعد إصابته وتم سحله لمسافة طويلة وهو ينزف ودون تقديم العلاج له، حتى فارق الحياة بعد ساعتين من اعتقاله.

  • قوات الاحتلال أصابت كذلك شابين آخرين، خلال مواجهات عنيفة اندلعت في المخيم لعدة ساعات، بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص الحي بكثافة، عقب اقتحام مخيم قلنديا وحي المطار المجاور.
  • تم نقل المصابين إلى مجمع فلسطين الطبي ووصفت إصابتهما بالمتوسطة، كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ثلاثة أشقاء من المخيم، بعد محاصرة منزلهم وتفتيشه بالكامل.
  • قوات الاحتلال تعمدت إطلاق قنابل الغاز السام وقنابل الصوت نحو منازل المواطنين في المخيم خلال عملية المداهمة والاقتحام.

  • في الضفة الغربية المحتلة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجرًا، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة، كما اقتحمت منزل رئيس بلدية سلفيت عبد الكريم زبيدي وسلمته بلاغًا لمراجعة مخابرات الاحتلال.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات ومواقع فلسطينية
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