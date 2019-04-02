فيديو: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمالي القدس المحتلة

استشهد، فجر الثلاثاء، شاب فلسطيني بنيران الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب آخران بالرصاص الحي خلال اقتحام مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة.
التفاصيل:
- مصادر محلية ذكرت أن جنود الاحتلال أعدموا الشاب محمد علي دار عدوان من مسافة قريبة في شارع المطار قرب المخيم، بعد أن أطلقوا وابلا من الرصاص نحو مركبة الشاب التي كان يستقلها قرب منزله.
- عقب إطلاق الرصاص قامت قوات الاحتلال باعتقال الشاب، حتى فارق الحياة، قبل أن تقوم بتسليم الجثمان لسيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر، ونقل الجثمان إلى مجمع فلسطين الطبي.
- شهود عيان قالوا إن قوات الاحتلال أمطرت الشاب وهو داخل مركبته، بالرصاص واعتقلته بعد إصابته وتم سحله لمسافة طويلة وهو ينزف ودون تقديم العلاج له، حتى فارق الحياة بعد ساعتين من اعتقاله.