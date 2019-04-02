برلمان نيوزيلندا يسرع لتشديد إجراءات اقتناء الأسلحة

وافق البرلمان النيوزيلندي الثلاثاء بسهولة وبسرعة على تشريع جديد يشدد قوانين اقتناء السلاح في البلاد، كجزء من الإجراءات التي يتم اتخاذها في أعقاب الاعتداء على مسجدي كرايستشيرش.

التفاصيل

صوت 119 نائبا مقابل نائب واحد فقط لصالح التشريع الجديد الذي يحظر البنادق نصف الآلية ذات الطابع العسكري، كتلك التي استخدمت في اعتداء 15 مارس/آذار الإرهابي الذي أسفر عن مقتل 50 مسلما.

وزير الشرطة ستيوارت ناش: الاعتداء الذي نفذه برينتون تارنت أظهر أن القوانين الحالية التي تضع قيودا على الأسلحة الحربية غير كافية.

ناش: الكثير من سكان البلاد قادرون على امتلاك هذه الأسلحة بدون أسباب مشروعة، بالرغم من الخطر الكبير الذي تشكله على العامة.

المعارضة الوحيدة التي لقيها القانون كانت من قبل النائب المحافظ ديفيد سيمور الذي يملك حزبه "آكت" مقعدا واحدا في البرلمان.

انتقد سيمور السرعة التي تعامل بها زملاؤه مع العملية التشريعية التي تستغرق عدة أشهر في العادة، وذلك حتى يصبح القانون الجديد ساريا بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

سيمور في بيان: من المهم أن نحافظ على تقليدنا المتمثل في وضع تشريعات قوية في جميع الأوقات وخاصة الآن.

سيمور: الطريقة الفضلى لإظهار التحدي في مواجهة الإرهاب هي في رفض تآكل مؤسساتنا الديموقراطية.

كان سيمور يعتزم محاولة تعطيل إقرار مشروع القانون في البرلمان لكنه أضاع فرصته عندما وصل إلى المجلس متأخرا بعد أن أمضى فترة طويلة في شرح خطته لوسائل الإعلام.

بدا ناش غير نادم على تسريع الجدول الزمني لإقرار حظر البنادق نصف الآلية الذي ينبغي أن يطرح مرتين على التصويت كي يصبح قانونا رسميا.

ناش: لا نريد أبدا أن نرى مثل هذا الهجوم في بلدنا مرة أخرى، نحن مضطرون للعمل بسرعة.

أعلنت الحكومة أيضا إنها ستراجع القوانين التي تتناول خطاب الكراهية.

ناش: في الوقت الذي نلتقي فيه اليوم، فإن عددا من الأشخاص يمثلون أمام المحاكم لمحاولتهم الترويج لمنشورات وفيديوهات حول الكراهية والموت، ولامتلاكهم أسلحة بطرق غير مشروعة، ولقيامهم بتهديدات ضد مواطنينا وأيضا بجرائم قتل.

خلفيات

من المتوقع إقرار قيود إضافية أكثر صرامة على اقتناء الأسلحة تتعلق بتسجيلها وتخزينها والتقصي عن مالكيها بحلول نهاية العام.