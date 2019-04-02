الولايات المتحدة تعلق تسليم تركيا طائرات إف-35

أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، أنها ستعلق تسليم تركيا كل شحنات المعدات المتعلقة بمقاتلات إف-35 الأمريكية، لثني أنقرة عن الحصول على المنظومة الروسية المضادة للصواريخ إس-400.

التفاصيل:

متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قال: "بانتظار قرار صريح من تركيا بالامتناع عن تسلم نظام إس-400، تم تعليق عمليات التسليم والأنشطة المرتبطة بتفعيل القدرات التشغيلية لطائرات إف-35 في تركيا".

المتحدث أضاف: "حوارنا مستمر مع تركيا في شأن هذه المسألة المهمة".

توترت العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا -الحليفتين ضمن حلف شمال الأطلسي- منذ عدة أشهر، بسبب طلبية منظومة الدفاع الجوي إس 400 من قبل تركيا.

نظام الدفاع الجوي الروسي المتطور إس-400

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