"العدالة والتنمية" يطعن بنتائج انتخابات البلديات في إسطنبول

قالت صحيفة (حريت) اليوم الثلاثاء إن حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم قرر الطعن في نتيجة الانتخابات المحلية في جميع أحياء إسطنبول التسعة والثلاثين.

وقال حزب العدالة والتنمية إنه سيستخدم حقه في الطعن على النتائج عند وقوع مخالفات في التصويت، وتنتهي مهلة تقديم الطعون الساعة 1200 بتوقيت غرينتش.

وأظهرت النتائج شبه النهائية للانتخابات البلدية في عموم تركيا تقدّم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية بنسبة نحو 52% مقابل نحو 38% لتحالف المعارضة، كما أظهرت سيطرة المعارضة على بلديات المدن الكبرى وأبرزها أنقرة وإسطنبول وإزمير.

حزب الشعب الجمهوري المعارض أعلن تقدمه:

أعلن مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو ورئيس الوزراء السابق بن علي يلدرم مرشح حزب العدالة والتنمية المنافس تقدم إمام أوغلو في انتخابات رئاسة البلدية في إسطنبول بنحو 25 ألف صوت.

زاد الغموض بسبب الانتخابات المحلية من الضغوط على الليرة التي تراجعت قيمتها الأسبوع الماضي وهبطت اليوم بنسبة تصل إلى 2% أمام الدولار بفعل مخاوف من تجدد التوتر مع الولايات المتحدة التي أوقفت تسليم عتاد متعلق بمقاتلات إف-35 إلى تركيا.

يوشك الحزب الحاكم على فقد سيطرته على إسطنبول وأنقرة، أكبر مدينتين في البلاد، في انتكاسة انتخابية مفاجئة من شأنها تعقيد خطط الرئيس رجب طيب أردوغان لمواجهة الركود الاقتصادي.

الحزب الحاكم: محاضر الاقتراع متناقضة مع جداول الفرز بأنقرة وإسطنبول

مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو – رويترز

في نفس السياق قال متحدث حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، اليوم، إن محاضر نتائج الاقتراع متناقضة مع جداول عد وفرز الأصوات بصناديق أنقرة وإسطنبول.

جليك أوضح في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، حول نتائج الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد الأحد، أن هناك عدم انسجام واضح بين محاضر نتائج الاقتراع وجداول عد وفرز الأصوات بصناديق أنقرة وإسطنبول.

وأكد أنه من الطبيعي الطعن في نتائج الانتخابات لحل التناقض بين المحاضر وجداول الفرز، داعيا إلى احترام حق الاعتراض، وشدد على أن حزب العدالة والتنمية يتابع كل صوت أُدلي به في الاقتراع، مؤكدا على ضرورة صون كافة الأصوات.

وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، علي إحسان ياووز، إن 17 ألف و410 أصوات فرزت من 309 صناديق في مدينة إسطنبول، سُجلت في خانة أحزاب أخرى، بالانتخابات المحلية.

وفق النتائج الأولية غير الرسمية، حصل مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية مدينة إسطنبول بن علي يلدريم، على 48.53% من الأصوات، مقابل 48.78% لمرشح حزب الشعب الجمهوري (المعارض) أكرم إمام أوغلو.

أظهرت النتائج غير الرسمية للانتخابات المحلية في تركيا، فوز تحالف الشعب الذي شكله حزب العدالة والتنمية الحاكم مع حزب الحركة القومية، بفارق ملحوظ يتمثل بنسبة 51.74 % من أصوات الناخبين مقابل 37.64 % لتحالف الأمة الذي يضم حزب الشعب الجمهوري وحزب إيي المعارضين.

تسليم الوثائق الرئاسية للفائزين بالانتخابات: