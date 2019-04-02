الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعلن استقالته (آخر التطورات)

قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أبلغ المجلس الدستوري باستقالته اليوم (الثلاثاء).
النص الكامل لرسالة استقالة بوتفليقة:
- دولة رئيس المجلس الدستوري، "يشرفني أن أنهي رسميا إلى علمكم أنني قررت انهاء عهدتي بصفتي رئيسا للجمهورية، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم، الثلاثاء 26 رجب 1440 هجري الموافق لـ 2 ابريل 2019.
- إن قصدي من اتخاذي هذا القرار إيمانا واحتسابا، هو الاسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيا بالجزائر إلى المستقبل الافضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا.
- لقد اقدمت على هذا القرار، حرصا مني على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب، ويا للأسف، الوضع الراهن، واجتناب أن تتحول إلى انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الأشخاص والممتلكات، الذي يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة.
- إن قراري هذا يأتي تعبيرا عن إيماني بجزائر عزيزة كريمة تتبوأ منزلتها وتضطلع بكل مسؤولياتها في حظيرة الأمم.
- لقد اتخذت، في هذا المنظور، الإجراءات المواتية، عملا بصلاحياتي الدستورية، وفق ما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير مؤسساتها أثناء الفترة الانتقالية التي ستفضي إلى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.
- يشهد الله جل جلاله على ما صدر مني من مبادرات وأعمال وجهود وتضحيات بذلتها لكي أكون في مستوى الثقة التي حباني بها أبناء وطني وبناته، إذ سعيت ما وسعني السعي من أجل تعزيز دعائم الوحدة الوطنية واستقلال وطننا المفدى وتنميته، وتحقيق المصالحة فيما بيننا ومع هويتنا وتاريخنا.
آخر التطورات:
- الخارجية الأمريكية: اطلعنا على تقارير بشأن استقالة الرئيس الجزائري والجزائريون هم من يقرر كيفية المضي قدما.
- رئيس حركة مجتمع السلم بالجزائر عبد الرزاق مقري في تصريحات إعلامية: لا نخشى من تكرار سيناريو مصر في الجزائر.
- قناة الشروق الجزائرية: الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري يتوجه حاليا إلى المجلس لاستقبال رسالة استقالة الرئيس بوتفليقة.
- مظاهرات في شوارع العاصمة الجزائرية احتفالا باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
- استقالة بوتفليقة تأتي بعد ساعات من دعوة الجيش إلى التنحي فورا.
- استقالة بوتفليقة من منصبه تأتي بعد أكثر من شهر ونصف على انطلاق مظاهرات تطالب برحيل نظامه.
- وكالة الأنباء الجزائرية:رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يخطر رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية.
- رئيس الأركان الجزائري: لا يمكنني السكوت عما يحاك للشعب من مؤامرات من طرف عصابة امتهنت التدليس والخداع.
- رئيس الأركان الجزائري: لا مجال لمزيد من تضييع الوقت ويجب تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور.
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