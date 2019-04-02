الحزب الحاكم في تركيا يطعن على نتائج انتخابات إسطنبول وأنقرة

قال مسؤولون في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان إن الحزب قدم طعونا الثلاثاء على نتيجة الانتخابات المحلية في جميع أحياء اسطنبول وأنقرة.

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أوضحت أحدث النتائج فوز المعارضة بفارق بسيط في المدينتين.

يوشك الحزب على فقد سيطرته على أكبر مدينتين في البلاد، في انتكاسة انتخابية مفاجئة.

أعلن مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو ورئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية المنافس أمس الإثنين تقدم إمام أوغلو في انتخابات رئاسة البلدية في إسطنبول بنحو 25 ألف صوت.

يبلغ عدد سكان إسطنبول نحو 15 مليون نسمة.

بايرام شينوجاك زعيم الحزب في إسطنبول: الطعون قدمت قبل الموعد النهائي الساعة الثالثة مساء (1200 بتوقيت غرينتش).

شينوجاك: اليوم قدمنا طعوننا للمجالس الانتخابية المحلية.

شينوجاك: أيا كان المسؤولون الذين قاموا بذلك وأيا كان غرضهم فإننا سنتابع عن كثب الخطوات القانونية اللازمة.

نائب لرئيس حزب العدالة والتنمية: الفارق بين إمام أوغلو ويلدريم انخفض إلى 20 ألفا و509 أصوات وسيواصل الانخفاض نتيجة للطعون.

نائب لرئيس حزب العدالة والتنمية: العملية هي أكثر انتخابات معيبة في تاريخ الديمقراطية التركية.

هاكان هان أوزجان، رئيس الحزب في أنقرة: سنقدم طعونا أيضا في 25 منطقة في العاصمة.

حزب الشعب الجمهوري

جنان كفتانجي أوغلو رئيسة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول: الحزب قدم طعونا في 22 منطقة.

كفتانجي أوغلو: نتوقع الحصول على 4960 صوتا إضافيا بعد الانتهاء من الطعون.

كفتانجي أوغلو: يحاولون سرقة إرادة الشعب التي انعكست على بطاقات الاقتراع.

إمام أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري: حزنت لعدم تهنئة حزب العدالة والتنمية لي بعد أن أظهر الفرز تقدمي.

إمام أوغلو: أتابع السيد بن علي يلدريم بأسف. لقد كنتَ وزيرا في هذه الدولة، ورئيسا للبرلمان ورئيسا للوزراء، ماذا يمكن أن يكون أنبل من التهنئة؟

إمام أوغلو: العالم يراقبنا بخزي الآن. نحن مستعدون لإدارة مدينة إسطنبول الكبيرة… هنئنا بشرف كي نقوم بعملنا.

إمام أوغلو وضع في وقت لاحق إكليلا من الزهور عند ضريح مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة، في أنقرة.

كان من المقرر أن يجتمع مع منصور يافاش رئيس بلدية العاصمة الجديد وهو من حزب الشعب الجمهوري.

حصل يافاش على 50.9 بالمئة من الأصوات في أنقرة متغلبا على منافسه من حزب العدالة والتنمية الوزير السابق محمد أوزهسكي في الانتخابات المحلية التي أجريت يوم الأحد بفارق أربع نقاط مئوية.

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