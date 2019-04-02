الجيش الجزائري يأمر برحيل فوري لبوتفليقة

قال الفريق أحمد قايد صالح، رئيس الأركان بالجيش الجزائري إنه لا مجال لمزيد من تضييع الوقت ويجب تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور.

وأصدر قايد صالح بيانا بعد اجتماع بمقر قيادة أركان الجيش الوطني ضم كلا من قادة القوات وقادة النواحي العسكرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني ورئيسا دائري أركان الجيش الوطني.

وجاء الاجتماع بهدف متابعة التطورات المرتبطة باقتراح الجيش إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية حسب البيان.

أبرز ما ورد في البيان:

لا مجال لمزيد من تضييع الوقت ويجب تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور.

مساعي الجيش تؤكد طموحه في الحفاظ على النهج الدستوري وضمان أمن واستقرار البلاد.

لا يمكنني السكوت عما يحاك للشعب من مؤامرات من طرف عصابة امتهنت التدليس والخداع.

مساعي الجيش تهدف لحماية الشعب من عصابة استولت بغير وجه حق على مقدراته.

البيان المنسوب لرئيس الجمهورية في 1 أبريل صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة.

أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلا.

لا يمكنني السكوت عما يحاك للشعب من مؤامرات من طرف عصابة امتهنت التدليس والخداع.

قرارنا واضح ولا رجعة فيه، إذ أننا نقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوصة.

بصفتي ابن الشعب وبناء على المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقي، فلا يمكنني إلا أن أنحاز إلى هذا الشعب الذي صبر طويلا وحان الوقت أن يسترجع حقوقه الدستورية.

مسعانا لإيجاد حل لهذه الأزمة ينبع حصرا من ولائنا للوطن وللوطن فحسب.

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