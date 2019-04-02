احتدام المنافسة في الانتخابات الإسرائيلية مع دخول السباق أسبوعه الأخير

اشتدت سخونة الانتخابات الإسرائيلية مع دخول المنافسة أسبوعها الأخير، وسط تقارب شديد في حظوظ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه الرئيسي الجنرال السابق بيني غانتز.

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