أول تعليق لحماس: "خلل فني" وراء سقوط الصاروخ في تل أبيب

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الثلاثاء أن الصاروخ الذي سقط في تل أبيب الأسبوع الماضي نجم عن "خلل فني"، لكنه اعتبره "نموذجاً" للرد حال "فكر الاحتلال بأي حماقة.

أبرز تصريحات هنية خلال لقائه كتابا ومفكرين في غزة:

الصاروخ الذي سقط على هشارون خلل فني لكنه نموذج مصغر فيما لو فكر الاحتلال في ارتكاب حماقة ضد شعبنا الفلسطيني، ونعمل لإنهاء معاناة شعبنا وتجنيبه أي حرب.

نراقب مدى التزام الاحتلال بتنفيذ التفاهمات ورؤيتنا أن يرى شعبنا إنجازاً عملياً أكثر مما يسمع.

الوفد الأمني المصري "سلمنا الليلة الماضية جدولا زمنيا لتنفيذ العديد من القضايا المتعلقة بتفاهمات التهدئة".

قضية المعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية على سلم أولويات مباحثات التهدئة التي تجري حاليا مع إسرائيل بوساطة مصرية.

الوفد الأمني المصري حمل ثلاثة مطالب متعلقة بالأسرى تتمثل برفع أجهزة التشويش من داخل السجون، وإلغاء العقوبات التي فرضتها إسرائيل مؤخرا، على المعتقلين، وتأمين حياة كريمة لهم.

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