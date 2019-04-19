واشنطن تشيد بخطوات المجلس العسكري السوداني وتوفد مبعوثا

أشادت الولايات المتحدة، بالأوامر التي أصدرها المجلس العسكري في السودان بالإفراج عن المعتقلين وإنهاء حظر التجول، وأعلنت إيفاد مبعوث للخرطوم لتشجيع الانتقال إلى الديموقراطية.
التفاصيل:
- ثمنت الولايات المتحدة الخطوات التي قام بها الرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإنهاء حظر التجول، وأعلنت عن ايفاد مبعوث الى الخرطوم لتشجيع الانتقال الى الديموقراطية.
- دعت وزارة الخارجية الأمريكية الجيش السوداني، الخميس، إلى التنحي جانبا وإفساح المجال أمام انتقال سلمي للسلطة بقيادة مدنية، في الوقت الذي واصل فيه المحتجون مطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة لمدنيين.
- المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورجان أورتاجوس قالت في بيان "إرادة الشعب السوداني واضحة وأنه حان الوقت للمضي صوب تشكيل حكومة انتقالية تشمل الجميع وتحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون.
- مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية، قال إن ماكيلا جيمس نائبة مساعد وزير الخارجية ستتوجه إلى الخرطوم هذا الأسبوع، وستعقد محادثات لتقييم الوضع على الأرض.
- المسؤول، وصف في حديثه للصحفيين الوضع في السودان بأنه "مائع للغاية" وقال إن من المهم تجنب "مستنقع المشاورات التي لا نهاية لها" بشأن من ينبغي أن يقود سلطة مدنية انتقالية.
- أورتاجوس، أوضحت أن السودان ما زال على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب وشددت على أن سياسات واشنطن ستستند إلى "تقييمنا للأحداث على الأرض وأفعال السلطات الانتقالية".
معرفة الحقائق على الأرض
- نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول أمريكي لم يكشف عن هويته إن الهدف الأمريكي على المدى القصير هو "إبعاد الجيش عن الساحة" و"العودة إلى القيام بمسؤولياتهم الأمنية فقط لا غير".
- المسؤول أضاف "وعلى المدى الطويل التأكد من قيام أي مجموعة مسؤولة عن العملية الانتقالية بتحضير آلية تنفيذية انتقالية تؤدي إلى حكومة ديموقراطية حقيقية تعكس إرادة الشعب السوداني".
- المسؤول، لم يحدد من ستلتقي جيمس في الخرطوم، لكنه لفت إلى أن الولايات المتحدة "تتعاطى مع الجميع" مؤكدا أنه" لا شيء أفضل من أن تكون متواجدا على الأرض وأن تتحدث إلى الجميع وترى بأم عينك ما الذي يجري".