واشنطن تشيد بخطوات المجلس العسكري السوداني وتوفد مبعوثا

أشادت الولايات المتحدة، بالأوامر التي أصدرها المجلس العسكري في السودان بالإفراج عن المعتقلين وإنهاء حظر التجول، وأعلنت إيفاد مبعوث للخرطوم لتشجيع الانتقال إلى الديموقراطية.

التفاصيل:

ثمنت الولايات المتحدة الخطوات التي قام بها الرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإنهاء حظر التجول، وأعلنت عن ايفاد مبعوث الى الخرطوم لتشجيع الانتقال الى الديموقراطية.

دعت وزارة الخارجية الأمريكية الجيش السوداني، الخميس، إلى التنحي جانبا وإفساح المجال أمام انتقال سلمي للسلطة بقيادة مدنية، في الوقت الذي واصل فيه المحتجون مطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة لمدنيين.

المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورجان أورتاجوس قالت في بيان "إرادة الشعب السوداني واضحة وأنه حان الوقت للمضي صوب تشكيل حكومة انتقالية تشمل الجميع وتحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون.

مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية، قال إن ماكيلا جيمس نائبة مساعد وزير الخارجية ستتوجه إلى الخرطوم هذا الأسبوع، وستعقد محادثات لتقييم الوضع على الأرض.

المسؤول، وصف في حديثه للصحفيين الوضع في السودان بأنه "مائع للغاية" وقال إن من المهم تجنب "مستنقع المشاورات التي لا نهاية لها" بشأن من ينبغي أن يقود سلطة مدنية انتقالية.

أورتاجوس، أوضحت أن السودان ما زال على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب وشددت على أن سياسات واشنطن ستستند إلى "تقييمنا للأحداث على الأرض وأفعال السلطات الانتقالية".

تدعم الولايات المتحدة الانتقال إلى سودان ديمقراطي وآمن بقيادة المدنيين الذين يمثلون تنوع المجتمع السوداني. إن إرادة الشعب السوداني واضحة وقد حان الوقت للتحرك صوب حكومة انتقالية شاملة تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون.https://t.co/p1LdAOVHWn pic.twitter.com/sbpCg4IznO — US Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) April 18, 2019

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