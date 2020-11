ناخب هندي يقطع إصبعه بعدما صوت للحزب الخطأ (فيديو)

قطع شاب هندي إصبعه بعدما أدرك أنه صوت للحزب الخطأ في الانتخابات البرلمانية الهندية.

التفاصيل:

A youth in Abdullapur Hulaspur village in UP's Bulandshahr severed his own finger for accidently voting BJP instead of BSP. pic.twitter.com/zXq9LwOOH3

