ناخب هندي يقطع إصبعه بعدما صوت للحزب الخطأ (فيديو)

قطع شاب هندي إصبعه بعدما أدرك أنه صوت للحزب الخطأ في الانتخابات البرلمانية الهندية.

التفاصيل:

الشاب باوان كومار، من ولاية أوتار براديش شمالي الهند، قطع إصبع السبابة في يده اليسرى بعد أن أدرك أنه صوت بالخطأ لحزب آخر غير الذي كان يريده.

أظهر مقطع فيديو قصير انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل في الهند الشاب كومار وهو يقول إنه كان يريد أن يصوت لائتلاف حزبي رمزه الانتخابي الفيل، لكنه صوت بطريق الخطأ لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، الذي يستخدم رمز الوردة.

A youth in Abdullapur Hulaspur village in UP's Bulandshahr severed his own finger for accidently voting BJP instead of BSP. pic.twitter.com/zXq9LwOOH3 — Piyush Rai (@Benarasiyaa) April 18, 2019

تستخدم بعض الأحزاب حول العالم رموزا للتعبير عنها أثناء الانتخابات وذلك تيسيرا على الناخبين الذين لا يجيدون القراءة.

تعد ولاية أوتار براديش أكبر ولايات الهند من حيث عدد السكان، وقد أجريت بها الانتخابات أمس الخميس ضمن المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية الهندية.

خلفيات

مئات ملايين الهنود بدأوا الإدلاء بأصواتهم في 11 من أبريل/نيسان في انتخابات تشريعية تجرى على سبع مراحل وتستمر ستة أسابيع حتى 19 من مايو/أيار.

يحق لنحو 900 مليون شخص يتوزعون من قمم الهملايا إلى الصحارى حتى شواطئ المحيط الهندي الإدلاء بأصواتهم لاختيار حكومة جديدة ستتولى السلطة للسنوات الخمس المقبلة في عملية ديموقراطية ضخمة.

خلال الفترة من 11 من أبريل/نيسان وحتى 19 من مايو/أيار سيقوم الناخبون باختيار 543 نائبا في مجلس النواب الهندي الذي سيحكم البلد الآسيوي البالغ عدد سكانه 1,3 مليار نسمة من العاصمة نيودلهي، حسبما أعلنت اللجنة الانتخابية.

من مسيرة مساندة لمودي عشية الانتخابات (رويترز)