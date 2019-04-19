مظاهرة أمام قنصلية باريس في إسطنبول ضد الدعم الفرنسي لحفتر

نظم العشرات من أبناء الجالية الليبية والعربية في تركيا، الجمعة، تظاهرة أمام قنصلية باريس في إسطنبول، احتجاجا على الدعم الفرنسي لهجوم اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس.
التفاصيل:
- تظاهرة أبناء الجالية الليبية والعربية في تركيا، أمام القنصلية الفرنسية في إسطنبول، تأتي احتجاجا على الدعم الفرنسي لهجوم قوات قائد الشرق الليبي اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.
- المتظاهرون، حملوا لافتات عديدة باللغات التركية والعربية والفرنسية تندد بما اعتبروه دعما فرنسيا واضحا لحفتر في هجومه على طرابلس، مطلقين هتافات عديدة تطالب بوقف الدعم الفرنسي، وإيقاف الهجوم على طرابلس فورا.
- اللافتات التي رفعها المتظاهرون، حملت عبارات"لا للحرب على مدننا. استهدافها جريمة إنسانية. لا للتدخل الخارجي. فرنسا تساند الإرهابيين. أين المجتمع الدولي؟ ما الذي يحدث في ليبيا؟ أوقفوا مجرم الحرب".
- كان اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أطلق في 4 من أبريل/نيسان الجاري، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، في خطوة أثارت رفضا واستنكارا دوليين، خاصة بعد سقوط ضحايا مدنيين في قصف قوات حفتر للعاصمة الليبية.
- بينما اتهمت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، المعترف بها دوليا، فرنسا بدعم حفتر عسكريا خلال معارك السيطرة على طرابلس، قال المتحدث باسم قوات الأخيرة إن طائرات صديقة قصفت أهدافا للوفاق في طرابلس، من دون الكشف عن الجهة التي قصفت.
- منذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة، يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق في طرابلس (غرب) وحفتر الذي يقود قوات الشرق الليبي.