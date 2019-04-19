مظاهرة أمام قنصلية باريس في إسطنبول ضد الدعم الفرنسي لحفتر

نظم العشرات من أبناء الجالية الليبية والعربية في تركيا، الجمعة، تظاهرة أمام قنصلية باريس في إسطنبول، احتجاجا على الدعم الفرنسي لهجوم اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس.

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