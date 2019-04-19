تصويت صرب البوسنة على تشكيل قوات أمنية يثير مخاوف المسلمين

صوت نواب صرب البوسنة، لصالح تشكيل قوات احتياط شرطية، في خطوة اعتبرها مسلمو البوسنة الذين يعيشون في جمهورية صرب البوسنة المتمتعة بالحكم الذاتي في البوسنة تهديدا لهم.

التفاصيل:

في خطوة اعتبرها مسلمو البوسنة الذين يعيشون في جمهورية صرب البوسنة المتمتعة بالحكم الذاتي في البوسنة تهديدا لهم- صوت نواب صرب البوسنة، الخميس لصالح تشكيل قوات احتياط شرطية.

وزير داخلية صرب البوسنة دراجان لوكاتش، قال إن هناك حاجة لقوات احتياط شرطية إضافية لمعالجة التهديدات الأمنية التي يمثلها وصول مهاجرين أو سوء الأحوال الجوية.

البوسنيون الذين يعيشون كأقلية في جمهورية الصرب قالوا إن الاقتراح أعاد للأذهان ذكريات قوات الاحتياط الشرطية الصربية التي شنت هجمات على مدنيين في أوائل الحرب التي استمرت من عام 1992 إلى 1995.

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قتل في تلك الحرب أكثر من مئة ألف شخص، وأدين زعماء صرب البوسنة بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

البوسنة منذ الحرب العرقية في تسعينيات القرن الماضي مقسمة إلى منطقتين متمتعتين بالحكم الذاتي هما جمهورية صرب البوسنة والاتحاد الكرواتي البوسني.

لكل من الكيانين- جمهورية صرب البوسنة والاتحاد الكرواتي البوسني- الشرطة الخاصة لكنهما يشتركان في جيش واحد.

جمهورية صرب البوسنة تأسست بين 1992 و1995 أثناء حرب البوسنة والهرسك وكانت تحت سيطرة جيش جمهورية صرب البوسنة، وبعد 1995، أصبحت أحد الكيانات المكونة للبوسنة والهرسك.

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