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تصويت صرب البوسنة على تشكيل قوات أمنية يثير مخاوف المسلمين

تحيي البوسنة في 11 يوليومن كل عام ذكرى مجزرة سريبرنيتسا
تحيي البوسنة في 11 يوليومن كل عام ذكرى مجزرة سريبرنيتسا
19/4/2019

صوت نواب صرب البوسنة، لصالح تشكيل قوات احتياط شرطية، في خطوة اعتبرها مسلمو البوسنة الذين يعيشون في جمهورية صرب البوسنة المتمتعة بالحكم الذاتي في البوسنة تهديدا لهم.

التفاصيل:
  • في خطوة اعتبرها مسلمو البوسنة الذين يعيشون في جمهورية صرب البوسنة المتمتعة بالحكم الذاتي في البوسنة تهديدا لهم- صوت نواب صرب البوسنة، الخميس لصالح تشكيل قوات احتياط شرطية.
  • وزير داخلية صرب البوسنة دراجان لوكاتش، قال إن هناك حاجة لقوات احتياط شرطية إضافية لمعالجة التهديدات الأمنية التي يمثلها وصول مهاجرين أو سوء الأحوال الجوية.
  • البوسنيون الذين يعيشون كأقلية في جمهورية الصرب قالوا إن الاقتراح أعاد للأذهان ذكريات قوات الاحتياط الشرطية الصربية التي شنت هجمات على مدنيين في أوائل الحرب التي استمرت من عام 1992 إلى 1995.
أهالي ضحايا مذبحة البوسنة بعد الحكم على سفاح البوسنة

 

  • قتل في تلك الحرب أكثر من مئة ألف شخص، وأدين زعماء صرب البوسنة بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
  • البوسنة منذ الحرب العرقية في تسعينيات القرن الماضي مقسمة إلى منطقتين متمتعتين بالحكم الذاتي هما جمهورية صرب البوسنة والاتحاد الكرواتي البوسني.
  • لكل من الكيانين- جمهورية صرب البوسنة والاتحاد الكرواتي البوسني- الشرطة الخاصة لكنهما يشتركان في جيش واحد.
  • جمهورية صرب البوسنة تأسست بين 1992 و1995 أثناء حرب البوسنة والهرسك وكانت تحت سيطرة جيش جمهورية صرب البوسنة، وبعد 1995، أصبحت أحد الكيانات المكونة للبوسنة والهرسك.
الحكم على "سفاح البوسنة"
إصدار حكم نهائي بحق رادوفان كاراديتش 40 عاما- 20 مارس

 

  • كانت محكمة الجنايات الدولية الخاصة في لاهاي أصدرت- الأربعاء 20 مارس، حكما نهائيا بحق" سفاح البوسنة"رادوفان كاراديتش، مسدلة الستار على واحدة من أكبر المعارك القانونية التي نتجت عن حروب البلقان في فترة التسعينيات التي شهدت انهيار يوغوسلافيا السابقة.
  • قضاة الاستئناف في المحكمة، أيدوا الحكم السابق والذي صدر في عام 2016، بحق كاراديش بالسجن المؤبد لمدة 40 عاما.
  • زعيم الصرب أدين بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في مذبحة سربرينيتشا، التي وقعت في يوليو 1995، وراح ضحيتها أكثر من 8000 رجل وصبي مسلم على أيدي القوات الصربية البوسنية.
  • أدين كاراديتش بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لكونه العقل المدبر السياسي وراء حملة التطهير العرقي، التي شهدت طرد الكروات والمسلمين من مناطق الصرب في البوسنة (1992-1995).
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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