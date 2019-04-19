تجمع المهنيين السودانيين يعتزم تشكيل مجلس سيادي مدني

أفاد قادة الحركة الاحتجاجية في السودان أنهم سيعلنون، الأحد المقبل، تشكيل "مجلس سيادي مدني" يحل محل المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ إسقاط الرئيس عمر البشير الأسبوع الماضي.

التفاصيل:

بيان صادر عن (تجمّع المهنيين السودانيين) قال، الجمعة، إنه سيتم الإعلان عن "الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة" خلال مؤتمر صحفي سيعقد صباح الأحد.

بيان التجمع أوضح أنه سيُعلن في المؤتمر عن الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة، وتفاصيل الجهود المتقدمة بشأن السلطات المدنية الأخرى والتي سيتولى إعلان أسماء عضويتها تباعاً.

حسب البيان، فإن هذه الخطوة تتم بناءً على رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير التي أعلنت عن ثلاثة مستويات للسلطة المدنية الانتقالية، تعمل وفق الدستور الانتقالي الذي تمت صياغته من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير.

مستويات للسلطة المدنية الانتقالية، تشمل مجلسا رئاسيا مدنيا يضطلع بالمهام السيادية في الدولة- ومجلس وزراء مدنيا صغيرا من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة المهنية والنزاهة والاستقامة، يقوم بالمهام التنفيذية وتنفيذ البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية.

كما تشمل مجلسا تشريعيا مدنيا انتقاليا يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، تُمثل فيه النساء بنسبة لا تقل عن 40%، ويضم في تكوينه كل قوى الثورة من الشباب والنساء ويراعى فيه التعدد الإثني والديني والثقافي السوداني.

إعفاء مسؤولين

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رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان أصدر، الجمعة، عدة قرارات أعفى بموجبها عدد من المسؤولين الحكوميين بوزارتي الإعلام والاتصالات، والموارد المائية والكهرباء.

جاء في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري الانتقالي، أنه تم إعفاء العبيد أحمد مروح من منصب وكيل وزارة الإعلام والاتصالات، وحسب النبي موسى محمد، من منصب وكيل وزارة الموارد المائية والكهرباء، وزين العابدين عباس الفحل، من منصب الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم.

المجلس العسكري الانتقالي كلف "عبد الماجد هارون" بتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والاتصالات، دون مزيد من التفاصيل.

القرارات تأتي بعد ساعات من إعفاء المجلس العسكري الانتقالي، السفير بدرالدين عبد الله، من منصب وكيل وزارة الخارجية، الذي كان الرجل الثاني في الوزارة بعد الوزير الدرديري محمد أحمد.

مسؤول بحزب البشير

شبكة الصحفيين السودانيين، أعلنت اليوم الجمعة، رفضها تكليف عبد الماجد هارون القيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم السابق، بمهام وزارة الإعلام، بحسب بيان.

الشبكة تعد إحدى المجموعات المكونة لتجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات في البلاد على حكم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وذلك منذ 19 ديسمبر الماضي والتي انتهت بتنحيه.

يأتي إعلان الشبكة عقب ساعات قليلة من تكليف المجلس العسكري الانتقالي بالبلاد، عبد الماجد هارون بتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والاتصالات، خلفا للعبيد أحمد مروح، والذي أعلنت فيه رفضها تعيين القيادي بحزب المخلوع، لتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والاتصالات.