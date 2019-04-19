إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال على حدود قطاع غزة

نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر فلسطينية إصابة 48 فلسطينيا ، الجمعة، جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة، شرقي قطاع غزة.

التفاصيل:

ذكرت المصادر أن من بين المصابين 5 مسعفين و4 صحفيين، إضافة إلى عشرات آخرين بالاختناق والرصاص المطاطي.

اندلعت المواجهات في إطار مسيرات العودة، وحملت هذه الجمعة شعار "يوم الأسير الفلسطيني" الذي أحياه الفلسطينيون قبل يومين.

تظاهر المئات على الحدود الشرقية لقطاع غزة حاملين الأعلام الفلسطينية، في يوم أطلقت عليه الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار "يوم الأسير".

كان عشرات الأسرى الفلسطينيين أوقفوا يوم الاثنين الماضي إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر لمدة ثمانية أيام، بعدما استجابت السلطات الإسرائيلية لمطالبهم بتحسين أوضاعهم المعيشية، وإنهاء إجراءات العزل وتركيب هواتف عمومية في السجون.

بحسب نادي الأسير الفلسطيني، تعتقل إسرائيل في سجونها حاليا نحو 5700 أسير وأسيرة، من بينهم نحو 500 على بند الاعتقال الإداري الذي يتيح الاعتقال المفتوح من دون توجيه اتهامات محددة.

حذرت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، من المماطلة في تنفيذ تفاهمات التهدئة مع الجانب المصري، ودعت للمشاركة في الجمعة القادمة، تحت شعار "الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام".

من بين المصابين 5 مسعفين و4 صحفيين إضافة إلى الحالات بالاختناق والرصاص المطاطي ـ رويترز

هجوم على غزة:

ظهر اليوم هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي موقعي رصد لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" على أطراف شرق قطاع غزة.

جيش الاحتلال قال في بيان إنه أغار بطائرة ودبابة على موقعين عسكريين تابعين لحماس في قطاع غزة، ردا على تعرض قوة عسكرية تابعة للجيش لإطلاق نار بالقرب من السياج الأمني دون وقوع إصابات.

خلفيات: