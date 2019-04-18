مسؤول ليبي رفيع: الإمارات تسعى لنشر الفساد لمنع قيام الديمقراطية

اتهم خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الخميس، حكومة أبو ظبي بالسعي إلى نشر الفساد في الدول العربية لمنع قيام الديمقراطية.

أبرز تصريحات المشري في مؤتمر صحفي من مقر السفارة الليبية في تونس

تلقي قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر أسلحة من الإمارات ومصر رغم فرض الحظر على توريد الأسلحة.

قرار وقف إطلاق النار في لييبا غير كاف ويجب عودة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر من حيث أتت ومحاكمته.

حذر من أن القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني قادرة على الذهاب إلى عقر دار حفتر الذي وصفه بالمجرم والإرهابي وصد عدوانه دون أي دعم خارجي.

إن جامعة الدول العربية أصبحت إدارة تابعة للخارجية المصرية ولا تعبر عن الرأي العربي المشترك.

السيطرة على قاعدة تمنهنت