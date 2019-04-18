مراسلون بلا حدود: السعودية ضمن أخطر 10 دول على سلامة الصحفيين
18/4/2019
نشرت منظمة "مراسلون بلا حدود" في باريس تقريرها السنوي الذي يضم الجدول العالمي لحرية الصحافة، حيث احتلت دول في الشرق الأوسط أسوأ التصنيفات.
وأكدت المنظمة غير الحكومية في تقريرها للعام 2019 أن حرية الصحافة واصلت تراجعها في عدد من الدول، محذرة من أن "الكراهية للصحفيين تحولت إلى عنف".
وخلصت المنظمة إلى أن التحريض على كره الصحفيين وخرق حقوقهم بشكل واضح أصبحا مما يواجه الصحفيون يوميا.
وبحسب المنظمة، فإن حرية الصحافة في تراجع واضح وانكمشت المناطق الآمنة للصحفيين في مختلف أرجاء العالم في ظل إحكام الانظمة الاستبدادية قبضتها على وسائل الإعلام.
وتحت عنوان "آلة الخوف تعمل في أقصى طاقتها"، أشار تقرير المنظمة إلى أن اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقي دفع بالمملكة العربية السعودية إلى قائمة أخطر 10 دول على سلامة الصحفيين في العالم.
وإلى جانب حالات قتل الصحفيين التي عرضتها المنظمة في مؤتمر صحفي بتونس، أشارت في تقريرها أيضاً إلى الصحفيين المعتقلين في كل من إيران والسعودية والإمارات ومصر وسوريا وتركيا وإسرائيل؛ وطالبت بالإفراج الفوري عنهم.
وقال كريستوف دولوار مدير عام المنظمة إن حرية الصحافة تتعرض في العالم العربي والإسلامي للانتهاك سواء في البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة أو بسبب الأنظمة السياسية التي لا تحترم حرية الصحافة.
وأضاف أن هناك دول في الشرق الأوسط أصبحت سجنا كبيرا للصحفيين مثلما هو الحال في إيران والسعودية ومصر، حسب تعبيره.
وقالت المنظمة في تقريرها إن "اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول 2018 سلط الضوء من جديد على المخاطر التي يواجهها الصحفيون في الشرق الأوسط، وخاصة عندما يتعلق الأمر بأولئك الذين لا ينصاعون للإملاءات التي تفرض عليهم الصمت أو الدعاية لصالح السلطات الحاكمة".
سلط اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول 2018 الضوء من جديد على المخاطر التي يواجهها الصحفيون في الشرق الأوسط، وخاصة عندما يتعلق الأمر بأولئك الذين لا ينصاعون للإملاءات التي تفرض عليهم الصمت أو الدعاية لصالح السلطات الحاكمة. https://t.co/KrgrE8knsD