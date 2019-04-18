كوريا الشمالية تطلب استبعاد بومبيو من المحادثات النووية

قالت كوريا الشمالية، الخميس، إنها لم تعد راغبة في التعامل مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وإنه ينبغي استبداله في المحادثات بآخر "أكثر نضجا في التعامل معها ".

التفاصيل

نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية عن كون جونغ غون، مدير إدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية، قوله: أخشى أنه في حال مشاركة بومبيو في المحادثات مجددا فإن الطاولة ستكون رديئة مجددا والمحادثات ستصبح أكثر تعقيدا.

كون: قمة فيتنام، التي كانت ثاني قمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي ترمب، أظهرت أن المحادثات قد تسفر عن نتائج سيئة "كلما حشر بومبيو أنفه فيها".

كون: أخشى أنه إذا شارك بومبيو مجددا في المحادثات… فستتعقد.

كون: بالتالي، حتى في حالة استئناف الحوار مع الولايات المتحدة، فإني آمل ألا يكون بومبيو نظيرنا في الحوار وإنما شخص غيره يكون أكثر حرصا ونضجا في التواصل معنا.

كون قال إن الزعيمين على وفاق، لكنه انتقد بومبيو على روايات "مفبركة" في إطار عمل "دعائي". ولم يخض في تفاصيل الأمر.

كون: بومبيو أدلى "بتصريحات طائشة تمس كرامة قيادتنا العليا".

كان كون يشير على ما يبدو إلى موافقة بومبيو على وصف كيم بأنه "طاغية" خلال جلسة بالكونغرس الأسبوع الماضي.

كون: ليس باستطاعة أحد التنبؤ بالوضع في شبه الجزيرة الكورية إذا لم تتخل الولايات المتحدة عن "السبب الجذري" الذي أرغم بيونغ يانغ على تطوير أسلحة نووية.

تجربة جديدة

التصريحات جاءت بعد وقت قصير من إعلان بيونغ يانغ أن الزعيم الكوري الشمالي أشرف على تجربة نوع جديد من الأسلحة التكتيكية الموجهة.

وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قالت إن السلاح الجديد مزود "بنظام توجيه متميز" و"رأس حربي قوي".

هذه أول تجربة تجريها كوريا الشمالية منذ المحادثات بين كيم وترمب في فيتنام في فبراير شباط والتي انهارت بسبب مطالب متضاربة من البلدين إذ طالبت بيونغ يانغ برفع العقوبات الأمريكية بينما طالبتها واشنطن بالتخلي عن برنامجها النووي.

لم تكشف الوكالة تفاصيل عن السلاح الذي اختبرته بيونغ يانغ أمس الأربعاء لكن كلمة "تكتيكي" تشير إلى أسلحة قصيرة المدى بعكس الصواريخ الباليستية بعيدة المدى التي ينظر إليها على أنها تمثل تهديدا للولايات المتحدة.

لم يخض كون في تفاصيل عن سبب اعتقاد كوريا الشمالية بأنها مرغمة على تطوير أسلحة نووية، لكن بيونغ يانغ تتحدث منذ فترة طويلة عن حاجتها للدفاع عن نفسها مما تعتبره عدوانا أمريكيا.

ردود فعل

كيم دونغ يوب الخبير العسكري في معهد دراسات الشرق الأقصى بجامعة كيونجيام في سول، قال إن من المرجح أن يكون السلاح الذي تمت تجربته صاروخ كروز قصير المدى يمكن إطلاقه من البر والبحر والجو.

هاري كازيانيس من مركز ناشونال إنترست في واشنطن: "يعد هذا تذكيرا مفيدا بحقيقة واحدة خطيرة: لم يتعهد الزعيم كيم أبدا بالتوقف عن تجربة كل الأسلحة في ترسانته العسكرية، وإنما اقتصر تعهده على الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات القادرة على ضرب الولايات المتحدة".

قال مسؤول أمريكي إنه وفقا للمعلومات الأولية، لم ترصد القوات الأمريكية إطلاق صواريخ من كوريا الشمالية ويجري التحقق من الأمر.

مسؤول في البيت الأبيض: نحن على علم بالتقرير وليس لدينا مزيد من التعليقات.

أحجم البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية عن التعليق على التجربة، وأحال الأسئلة إلى وزارة الدفاع التي قالت إنها تحلل طبيعة السلاح ونوايا كوريا الشمالية.

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