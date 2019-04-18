قوات الوفاق تسيطر على قاعدة عسكرية لحفتر في الجنوب الليبي

أكد المتحدث باسم عملية بركان الغضب التابعة حكومة الوفاق الليبية، للجزيرة مباشر تمكن قواتهم من السيطرة التامة على قاعدة "تمنهنت" على بعد 30 كلم بمدينة "سبها" في الجنوب الليبي.

وكانت قوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر تسيطر على قاعدة تمنهنت.

تصريحات مصطفى المجعي المتحدث باسم عملية "بركان الغضب" للجزيرة مباشر:

هذه القاعدة كانت قاعدة استراتيجية في إمداد القوات المعتدية على العاصمة طرابلس.

السيطرة على قاعدة تمنهنت يعد أول عملية نوعية لقوات حكومة الوفاق خارج محيط العاصمة طرابلس.

نجاح القوات في السيطرة على القاعدة بالكامل سيتيح لها التقدم نحو مدينة سبها، أكبر مدن الجنوب الليبي، والسيطرة عليها وعلى مطارها قريبا، وهذه بداية عملية استنزاف ضد قوات الخارجة عن الشرعية بقيادة "حفتر".

قاعدة "تمنهنت":

قاعدة جوية ليبية تقع على بعد ثلاثين كيلومترا شمال شرقي مدينة سبها كبرى مدن الجنوب الليبي.

كانت قاعدة تمنهنت منذ ثورة 17 فبراير/شباط 2011 على خط مواجهة رئيسي بين تحالفات مسلحة في شرق ليبيا وغربها.

أنشئت قاعدة تمنهنت أو مجمع تمنهنت للتصنيع في العام 1984 إبان حكم نظام معمر القذافي، وتبلغ مساحتها 35 كيلومترا مربعا.

تعد قاعدة تمنهنت، التي توجد في موقع إستراتيجي، أهم قاعدة جوية في الجنوب الليبي، وهي تشرف على الطريق الواصل بين سبها ومناطق الجفرة التي تتوسط البلاد، وتربط مناطق ومدن الجنوب بالشمال.

ارتفاع عدد الضحايا:

منظمة الصحة العالمية أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا المعارك في العاصمة الليبية طرابلس وحولها إلى 205 قتلى و913 مصابا على الأقل.

كانت آخر حصيلة لضحايا المعارك في طرابلس أعلنتها منظمة الصحة العالمية في وقت سابق اليوم، وبلغت 189 قتيلا و816 جريحا.

في السياق، أشارت المنظمة إلى تسبب الصراع في نزوح أكثر من 18 ألفا حتى الأربعاء.

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