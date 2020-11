شقيقتان سعوديتان تطلبان اللجوء في جورجيا

زار مسؤولون من دائرة الهجرة في جورجيا شقيقتين سعوديتين أطلقتا مناشدة للحصول على حماية دولية بعدما هربتا من المملكة، بحسب ما قالت مسؤولة جورجية لوكالة فرانس برس، الخميس.

وقالت المسؤولة إن الشقيقين ستحصلان على المساعدة لتقديم طلب لجوء.

التفاصيل

#SaudSistersRescue we are two Saudi sisters who fled from Saudi Arabia seeking asylum. Yet, the family and the Saudi government have suspended our passports and now we are trapped in Georgia country. We need your help please.

We are Saudi sisters, my name is Maha and my sister Wafa. We are in danger. We need your support to deliver our voice. We want protection. We want a country to welcomes us and protects our rights. Please help us. Saudi government has canceled our passports. We are now in Georgia pic.twitter.com/aWdGtB8sE2

— georgia sisters (@GeorgiaSisters) April 17, 2019