شقيقتان سعوديتان تطلبان اللجوء في جورجيا

زار مسؤولون من دائرة الهجرة في جورجيا شقيقتين سعوديتين أطلقتا مناشدة للحصول على حماية دولية بعدما هربتا من المملكة، بحسب ما قالت مسؤولة جورجية لوكالة فرانس برس، الخميس.

وقالت المسؤولة إن الشقيقين ستحصلان على المساعدة لتقديم طلب لجوء.

التفاصيل

في منشور على "تويتر" تحت اسم "جورجيا سيسترز" (شقيقتان في جورجيا)، قالت السعوديتان إنهما "علقتا في جورجيا" بعدما ألغت السلطات السعودية جوازي سفرهما. ونشرتا صورا لجوازي سفرهما حيث عرفتا عن نفسيهما على أنهما مها (28 عاما) ووفاء السبيعي (25 عاما).

قالت مها في تسجيل مصور على "تويتر" "نحن في خطر. أرجوكم أنقذونا".

#SaudSistersRescue

we are two Saudi sisters who fled from Saudi Arabia seeking asylum. Yet, the family and the Saudi government have suspended our passports and now we are trapped in Georgia country. We need your help please. — georgia sisters (@GeorgiaSisters) April 16, 2019

We are Saudi sisters, my name is Maha and my sister Wafa. We are in danger. We need your support to deliver our voice. We want protection. We want a country to welcomes us and protects our rights. Please help us. Saudi government has canceled our passports. We are now in Georgia pic.twitter.com/aWdGtB8sE2 — georgia sisters (@GeorgiaSisters) April 17, 2019

قالت إحداهما في تسجيل آخر لم يظهر وجهها "نريد تقديم طلب لجوء في أي بلد آمن (…) إذا عدنا إلى السعودية سيتم قتلنا".

صرّحت الناطقة باسم وزارة الداخلية الجورجية سوفو مدينارادزي لوكالة فرانس برس بأن ممثلين عن قسم الهجرة التابع للوزارة "زاروهما الخميس ودعوهما لبدء إجراءات اللجوء. بإمكانهما الشعور بالأمان وحماية حقوقهما مضمون في جورجيا".

أفادت الوزارة لاحقا في بيان أن الشقيقتين "وافقتا على الانتقال إلى منشأة مخصصة لطالبي اللجوء للخضوع للاجراءات المنصوص عليها في القانون الجورجي".

أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان سابق أنها تتابع وضعهما "عن كثب".

بدورها، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الجورجية لحمايتهما من "أي شخص قد يؤذيهما أو يجبرهما على العودة إلى السعودية خارج إرادتهما".

https://twitter.com/GeorgiaSisters/status/1118357477530062848?ref_src=twsrc%5Etfw

ما القصة؟