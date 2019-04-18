شاهد: احتجاجات في بيروت ضد تخفيض الرواتب بموازنة 2019

نظم مئات اللبنانيين احتجاجا وسط العاصمة بيروت للتحذير من تخفيضات يخشون حدوثها في رواتب موظفي الحكومة بالموزانة الجديدة.

جاء ذلك غداة إغلاق ضباط الجيش المتقاعدين لطرق سريعة في تحذير استباقي للحكومة من أي تخفيضات في معاشاتهم التقاعدية.

من جهته، قال وزير المال اللبناني علي حسن خليل قال لرويترز، الأربعاء، إن مشروع موازنة لبنان للعام 2019 يتوقع عجزا يقل عن 9% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 11.2% في 2018 مع تخفيضات واسعة في الإنفاق تشمل "إجراءات استثنائية تقشفية".

احتجاجات في بيروت:

احتجاجات أمس الأربعاء، جاءت في الوقت الذي تتحرك فيه الحكومة اللبنانية، التي تكافح لتخفيض واحد من أكبر أعباء الديون العامة في العالم، لوضع اللمسات الأخيرة على ميزانية الدولة لعام 2019.

معظم المحتجين من المعلمين الذين يعملون في مدارس خاصة والذين يقولون إنه لا يجب أن يتحملوا عبء الخطط الاقتصادية للحكومة وتبعات الفساد.

يشار إلى أن رواتب موظفي القطاع العام تشكل العبء الأكبر على الدولة تليها خدمة الدين العام الذي بات يعادل حوالي 150% من الناتج المحلي الإجمالي. وارتفعت فاتورة الأجور في عام 2017 بعد الاتفاق على الزيادات قبل الانتخابات البرلمانية.

لقطة من احتجاجات اللبنانيين

الحفاظ على الليرة:

وسائل إعلام محلية ذكرت أن الحريري قال، الأربعاء، إنه يؤيد المتقاعدين لكنه في ذات الوقت يرغب في حماية الليرة اللبنانية، مشيرة إلى أن ذلك يعكس الصعوبات التي تعترض معالجة عبء الدين الضخم في البلاد.

حكومة الحريري الجديدة ألزمت نفسها بإطلاق إصلاحات سريعة وفعالة قد تكون "صعبة ومؤلمة" لوضع الشعب على طريق مستدام.

الحريري قال أثناء جلسة برلمانية بثت وقائعها محطة إل.بي.سي "نحن مع المتقاعدين ومع الإدارة ولكننا نريد الحفاظ على الليرة وعلينا أن نكون صادقين معهم أن البلد قد يتدهور".

الحريري: مع أن الحكومة، التي شُكلت أواخر يناير/كانون الثاني، وعدت بإصدار موازنة 2019 خلال شهر أو شهرين فإنها تحاول أيضًا ألا تضر بأي أحد .

احتجاجات في بيروت

موازنة 2019 ومحاولة خفض العجز: