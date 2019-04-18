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سياسة|مصر

شاهد: إصابة العشرات جراء خروج قطار عن مساره في مصر

18/4/2019

أصيب نحو 30 شخصا بإصابات طفيفة، الخميس، جراء خروج قطار عن مساره شمالي مصر.

التفاصيل
  • قالت هيئة السكة الحديد الحكومية، في بيان، إن "قطار ركاب تأخر شمالي البلاد نتيجة سقوط بوجي (وحدة ربط العجلات) العربة الثانية من القطار، دون انقلاب العربة"، دون تفاصيل.
  • أضافت الهيئة، أنه "جار رفع عجلة البوجي، لاستئناف القطار رحلته"، مقدمة الاعتذار عن التأخر.
  • أدى حادث انفجار خزان وقود قطار داخل محطة رئيسية بالعاصمة قبل شهرين، في وفاة وإصابة العشرات، وتقديم وزير النقل استقالته، وسط إجراءات حكومية حالية تقول إنها لتلافي الكوارث السابقة متعلقة باستمرار الصيانة وشراء عربات قطار جديدة.
  • خلال الـ17 عاما الأخيرة، شهدت البلاد حوادث قطارات عديدة خلفت عشرات الضحايا، انطلاقا من أسوأ حوادث السكك الحديدية بالبلاد في 2002، والذي أودى بحياة أكثر من 350 شخصا.
المصدر : وكالات
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