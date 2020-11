بعد شطب معلومات سرية.. أمريكا تترقب نشر وزارة العدل لتقرير مولر

ينشر المدعي الأمريكي الخاص روبرت مولر، الخميس، تقريره النهائي حول تحقيقه الذي يثبت على ما يبدو "براءة" دونالد ترمب من تهمة التواطؤ مع روسيا خلال حملته للانتخابات الرئاسية في 2016.

التفاصيل:

Mueller, and the A.G. based on Mueller findings (and great intelligence), have already ruled No Collusion, No Obstruction. These were crimes committed by Crooked Hillary, the DNC, Dirty Cops and others! INVESTIGATE THE INVESTIGATORS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2019