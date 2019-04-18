الوكالة الأمريكية للتنمية تستعد لتسريح "موظفيها الفلسطينيين"

في وقت سابق من العام الجاري، تخلت إدارة ترمب أيضًا عن مشاريع بنية تحتية مثل نظام الصرف الصحي في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بسبب قانون أمريكي جديد يستهدف السلطة الفلسطينية بسبب دعمها للأسرى الفلسطينيين