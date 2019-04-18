السودان.. اعتقال شقيقي البشير والمعارضة تطالب بتسليم السلطة

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان (الأربعاء) اعتقال شقيقي الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.
التفاصيل حسب الناطق باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي:
- الاعتقالات جارية لرموز النظام المخلوع، بالإضافة الى الذين تدور حولهم شبهات الفساد من رموز النظام السابق.
- أبرز الذين تم التحفظ عليهم حتى الآن بالسجن شقيقا الرئيس السابق، عبد الله والعباس، وجار البحث عن كثير من الأشخاص الذين اختفوا.
- المجلس أوفد عضوا عنه للاتحاد الافريقي لشرح الأسباب والدواعي التي أدت بالقوات المسلحة للاستجابة لمطالب الشعب.
- تمت إحاطة الاتحاد الافريقي بتواصل المجلس العسكري الانتقالي مع القوى السياسية والمكونات الأخرى ودعوتهم لها بالتوافق على رئيس للوزراء والحكومة المدنية بأسرع ما يمكن.
- المجلس العسكري الانتقالي أصدر عدداً من القرارات الخاصة بمحاربة الفساد ومحاسبه المفسدين شمل قرارا بمراجعة الأموال من أول أبريل/ نيسان ووقف تحويل الملكية للأسهم والشركات.
- المجلس العسكري الانتقالي شرع في التواصل مع حاملي السلاح، مؤكدا أنه سيتخذ العديد من الخطوات خلال الفترة المقبلة لتعزيز الثقة مع الحركة الشعبية والحركات الأخرى.
نفي شائعة الوفد القطري:
كما نفى المجلس العسكري الانتقالي صحة الأخبار المتداولة حول رفض السودان استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
- الفريق شمس الدين كباشي: ينفي المجلس هذا الخبر نفيا قاطعا، ويؤكد عدم وصول أية طائرة قطرية للأراضي السودانية، وأن هذا الخبر عار من الصحة تماما.
تسليم السلطة:
- من جانبه طالب تجمع المهنيين السودانيين، المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية انتقالية.
- سلمت قوى إعلان الحرية والتغيير مقترحا للمجلس العسكري بتسليم السلطة إلى مجلس سيادي رئاسي مدني، مع تمثيل عسكري، يقوم بالمهام السيادية، وكذلك تكوين مجلس تشريعي قومي، وتشكيل مجلس وزراء.
- قوى إعلان الحرية والتغيير تشمل تجمع المهنيين وتحالفات نداء السودان والإجماع الوطني والتحالف الاتحادي المعارض وقوى المجتمع المدني.
أول اجتماع للمجلس العسكري:
- أفادت وكالة الأنباء السودانية بالتئام الاجتماع الأول للمجلس العسكري بالقصر الرئاسي بالخرطوم للمرة الأولى، برئاسة عبد الفتاح برهان.
- وكالة الأنباء السودانية: الاجتماع بحث عددا من القضايا المتعلقة بالأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية بالبلاد.
خلفيات:
- في 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
- شكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، بالاشتراك مع حكومة مدنية، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.