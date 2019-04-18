الأمم المتحدة تدين إسقاط الجنسية عن عشرات البحرينيين

أبدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان قلقها البالغ حيال قرار محكمة بحرينية بإسقاط الجنسية عن 138 شخصا أدينوا وحكم عليهم في قضية على صلة بـ"الإرهاب" بالسجن بين ثلاث سنوات سجنا والمؤبد.

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قالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الخميس: محاكمات، الثلاثاء الماضي، تثير قلقا بالغا حول تطبيق القانون، بالأخص خلال هذه المحاكمة الجماعية التي لم تتمتع على ما يبدو بالضمانات الإجرائية الضرورية لتنظيم محاكمة عادلة.

بحسب معلومات حصلت عليها الأمم المتحدة، فإن 17 من المحكومين قُصّر، تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما.

ذكّر بيان الأمم المتحدة: إسقاط الجنسية لا يجب أن يكون تعسفيا وألا يكون مدفوعا بدوافع تمييزية مثل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيرة القومية أو الأصل الاجتماعي.

عبّرت باشليه عن قلقها إزاء شهادات تعذيب أو إساءة معاملة بعض المتهمين.

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