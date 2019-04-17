نقل البشير إلى سجن "كوبر" في الخرطوم واعتقال رئيس البرلمان

نقلت (رويترز) عن مصدرين من عائلة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إنه نقل إلى سجن كوبر في العاصمة الخرطوم في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء.

وتواصلت الاعتقالات بصفوف قيادات النظام السوداني السابق، حيث أفادت وسائل إعلام محلية باعتقال رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، من مطار الخرطوم، عقب عودته من قطر، والتحفظ عليه ووضعه قيد الإقامة الجبرية.

التفاصيل: