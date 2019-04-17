مركز أمريكي: رصد أنشطة بموقع نووي في كوريا الشمالية

قال مركز أبحاث أمريكي إنه جرى رصد أنشطة بمجمع نووي في كوريا الشمالية، ما يشير لاحتمالية استئناف بيونغ يانغ لأنشطتها النووي بعد فشل القمة مع الولايات المتحدة في فبراير/شباط الماضي.

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مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن قال إن صورا التقطتها الأقمار الاصطناعية لموقع يونغبيون النووي الرئيسي في كوريا الشمالية في 12 أبريل/نيسان الجاري تُظهر خمس عربات قطار قرب منشأة تخصيب اليورانيوم ومختبر الكيمياء الإشعاعية.

المركز: في الماضي كانت هذه العربات المتخصصة، مرتبطة على ما يبدو بنقل مواد مشعة أو بعمليات إعادة معالجة.

المركز: الأنشطة الحالية، إلى جانب صور العربات، لا تستبعد احتمال قيامها بمثل تلك الأنشطة، إما قبل أو بعد عملية إعادة المعالجة.

أنشطة نووية

مجمع يونغبيون يبعد نحو 100 كيلومتر شمال العاصمة بيونغيانغ ويضم أول مفاعل نووي في البلاد، وهو المصدر الوحيد المعروف للبلوتونيوم لبرنامج أسلحة كوريا الشمالية.

لا يعتقد أن يونغبيون هي المنشأة الوحيدة لتخصيب اليورانيوم، ولن يكون إغلاقها مؤشرا إلى نهاية البرنامج الذري لكوريا الشمالية، كما يقول خبراء.

تعتبر الاستخبارات الأمريكية أن لدى بيونغ يانغ مركزين إضافيين، أحدهما بالقرب من كانغسون، في ضاحية بيونغ يانغ، والآخر في مكان غير معروف.

علقت كوريا الشمالية تجاربها النووية والصاروخية خلال العملية الدبلوماسية في 2018، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إن هناك مؤشرات الى قيام يونغبيون بتجارب أيضا في فترة أقربها نهاية فبراير/شباط الماضي.

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يشرف على إطلاق صاروخ باليستي (أرشيفية) (رويترز)

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